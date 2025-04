Il cardinale Becciu fa un passo indietro ora è ufficiale | “Non entro in Conclave obbedisco a Papa Francesco”

cardinale Angelo Becciu ha fatto un passo indietro e non entrerà in Conclave il 7 maggio. Lo ha fatto sapere lui stesso attraverso una nota. "Ho deciso di obbedire alla volontà di Papa Francesco e di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza", si legge nel comunicato. 🔗 IlAngeloha fatto une non entrerà inil 7 maggio. Lo ha fatto sapere lui stesso attraverso una nota. "Ho deciso di obbedire alla volontà diFrancesco e di non entrare inpur rimanendo convinto della mia innocenza", si legge nel comunicato. 🔗 Fanpage.it

Conclave, il passo indietro di Becciu: "Obbedisco al Papa, non voterò" - (Adnkronos) - Il cardinale Angelo Becciu ha fatto un passo indietro e non entrerà in Conclave il 7 maggio. Lo fa sapere lui stesso attraverso una nota: "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho ser ... 🔗msn.com

