il canada riparte dal buon senso liberale

E' paradossale, ma forse non così sorprendente: a rimettere in moto il pensiero liberale è stato Donald Trump. Non con la persuasione, ma con la forza della minaccia. Non con un'idea nuova, ma con l'energia brutale delle tariffe, dei ricatti geopolitici, delle provocazioni identitarie. Il caso canadese di questi mesi lo dimostra in modo clamoroso. Di fronte al rischio concreto di diventare la "51esima stella" della bandiera americana, di perdere autonomia commerciale e politica, i liberali canadesi, guidati da Mark Carney, hanno capito che non bastava più predicare inclusività e sostenibilità: bisognava tornare a parlare di prosperità, sicurezza, libertà concreta. Il Canada è stato, dopo la rielezione di Trump a gennaio, il secondo grande paese occidentale a rimettere ai voti il proprio destino.

Dazi, Mattarella: “Speriamo che il buon senso prevalga” - (Adnkronos) – Sui dazi "speriamo che il buon senso prevalga". Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha risposto oggi, lunedì 24 marzo, alla domanda di un giovane dello stand della Coldiretti, preoccupato per quanto annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Bisogna essere sereni, senza alimentare un eccesso di preoccupazione, perché […] 🔗periodicodaily.com

Prostituzione, Salvini esulta per il “buon senso” dell’Istat sui codici Ateco. Ma dimentica che in Italia lo sfruttamento è reato - “Un passo in avanti verso buonsenso e legalità, come da sempre proposto e sostenuto dalla Lega“. Per Matteo Salvini la nuova classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat, entrata in vigore il primo aprile scorso, rappresenta una evoluzione positiva verso la sua battaglia per la legalizzazione della prostituzione. Tra le attività indicate sotto il codice 96.99.92, “Servizi di incontro ed eventi simili”, figura infatti anche la “fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione“. 🔗ilfattoquotidiano.it

«Con i conservatori è tornato il buon senso. È il momento di riunirci sotto un’unica bandiera» - Proponiamo un estratto del discorso che Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo ed esponente di Fratelli d’Italia, ha pronunciato a Londra nel suo primo intervento pubblico in qualità di presidente di New Direction, la fondazione ufficiale dei Conservatori europei fondata da Margaret Thatcher. L’occasione è stata la prestigiosa serata al Plaisterers’ Hall, l’evento annuale più importante per i Conservatori britannici, promosso da ARC – Alleanza per la Cittadinanza Responsabile e curato dalla baronessa Philippa Stroud, membro della Camera dei Lord. 🔗secoloditalia.it

