Il camion l' eroina il picciotto gli spari | il carabiniere in pensione ucciso per aver intercettato un carico di droga

ucciso dalla criminalità organizzata il 27 aprile 1983. L’evento ha avuto luogo nel cimitero. 🔗 Palermotoday.it - Il camion, l'eroina, il "picciotto", gli spari: il carabiniere in pensione ucciso per aver intercettato un carico di droga Ieri mattina a Monreale si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 42° anniversario dell’omicidio dell’appuntato dei carabinieri Gioacchino Crisafulli, medaglia d’oro al merito civile alla memoria,dalla criminalità organizzata il 27 aprile 1983. L’evento ha avuto luogo nel cimitero. 🔗 Palermotoday.it

