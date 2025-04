Il Cagliari sbanca il Bentegodi Verona sconfitto 0-2 nello scontro salvezza

Verona (ITALPRESS) – Il Cagliari di Nicola vince per 2-0 in casa dell’Hellas Verona e si avvicina sensibilmente alla salvezza. L’eroe della serata è Pavoletti, ancora una volta autore di una rete preziosa per il destino della formazione sarda, mentre il raddoppio lo realizza nel finale il neoentrato Deiola. In generale, al Bentegodi va in scena una partita a tratti intensa, ma con ben poca qualità: si avverte, infatti, il peso dei punti in palio e, di conseguenza, abbondano gli errori tecnici, soprattutto tra le fila del Verona (spesso fischiato ad ogni palla persa).Entrambe le squadre non giocano bene, ma il Cagliari si porta a casa i tre punti con merito, grazie all’ottimo primo terzo di gara. Nel primo tempo si fa preferire la formazione sarda sul piano dell’approccio, rispetto ad un Verona poco concreto. Unlimitednews.it - Il Cagliari sbanca il Bentegodi, Verona sconfitto 0-2 nello scontro salvezza Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – Ildi Nicola vince per 2-0 in casa dell’Hellase si avvicina sensibilmente alla. L’eroe della serata è Pavoletti, ancora una volta autore di una rete preziosa per il destino della formazione sarda, mentre il raddoppio lo realizza nel finale il neoentrato Deiola. In generale, alva in scena una partita a tratti intensa, ma con ben poca qualità: si avverte, infatti, il peso dei punti in palio e, di conseguenza, abbondano gli errori tecnici, soprattutto tra le fila del(spesso fischiato ad ogni palla persa).Entrambe le squadre non giocano bene, ma ilsi porta a casa i tre punti con merito, grazie all’ottimo primo terzo di gara. Nel primo tempo si fa preferire la formazione sarda sul piano dell’approccio, rispetto ad unpoco concreto.

Su altri siti se ne discute

Hellas Verona-Cagliari 0-2, i sardi espugnano il Bentegodi 53 anni dopo l'ultima volta - Verona, 28 aprile 2025 - Il Cagliari ha conquistato la vittoria per 2-0 nello scontro salvezza contro l'Hellas Verona. Nel match del lunedì sera della 34^ giornata di Serie A, ai rossoblù sono stati sufficienti i gol di Pavoletti e Deiola per assicurarsi i tre punti. Le marcature, realizzate al 30' e al 93', permettono agli uomini di Davide Nicola di espugnare il Bentegodi dopo oltre cinquanta anni dall'ultima volta, di fronte agli avversari rimasti anche in dieci uomini per l'espulsione di Ghilardi a cinque minuti dal termine. 🔗sport.quotidiano.net

Verona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata - di RedazioneVerona Parma 0-0, reti bianche al Bentegodi. Chivu strappa un punto! La classifica Serie A aggiornata dopo il match appena terminato Termina qui Verona Parma, gara delle 18:30 di questa 30a giornata di Serie A. Match del Bentegodi che si chiude con il risultato di 0-0. Un punto a testa quindi per le squadre di Zanetti e dell’ex Inter, Chivu, che si dividono il bottino e provano a muovere la loro classifica. 🔗internews24.com

Hellas Verona-Cagliari: le probabili formazioni - Alle 20.45 l'Hellas Verona ospita il Cagliari al Bentegodi. La squadra di Nicola deve rinunciare a Mina, infortunato e Piccoli, squalificato. Nei gialloblù assenti invece Dawidowicz e Tengstedt. Le probabili formazioni HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua... 🔗today.it

Approfondimenti da altre fonti

Il Cagliari sbanca il Bentegodi, Verona sconfitto 0-2 nello scontro salvezza; Verona Cagliari, risultato finale della partita: 0-2; Serie A: il Cagliari sbanca il Bentegodi e si avvicina alla salvezza; SERIE A: IL CAGLIARI SBANCA IL BENTEGODI E SI AVVICINA ALLA SALVEZZA. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Cagliari sbanca il Bentegodi, Verona sconfitto 0-2 nello scontro salvezza - VERONA (ITALPRESS) - Il Cagliari di Nicola vince per 2-0 in casa dell' Hellas Verona e si avvicina sensibilmente alla salvezza. L'eroe della serata è Pavoletti, ancora una volta autore di una rete pre ... 🔗msn.com

Verona-Cagliari, Pavoletti: «Vittoria dell’orgoglio e della fratellanza, squadra fantastica» - Il capitano ha sbloccato la sfida salvezza al 30’: «Ai tifosi dico di venire ad aspettarci in aeroporto, giusto festeggiare tutti assieme ... 🔗unionesarda.it

Pavoletti-Deiola, il Cagliari sbanca il Bentegodi dopo 53 anni: 0-2 al Verona, colpaccio salvezza - L’attaccante, alla prima da titolare in questo campionato, sblocca alla mezz’ora e il numero 14 la chiude al 93’ ... 🔗unionesarda.it