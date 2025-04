Il blackout in Spagna è la modernità che ci presenta il conto e ci obbliga a scendere a patti con chi ha l’energia il resto sono frottole

Spagna e in Portogallo. Ed è il panico. “Volete la pace o il condizionatore acceso?”. Lo aveva detto quello bravo, 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Il blackout in Spagna è la modernità che ci presenta il conto e ci obbliga a scendere a patti con chi ha l’energia, il resto sono frottole Noi abbiamo bisogno di energia. Tanta. E oggi costa pure cara. Così se non abbiamo energia o non la sappiamo gestire nelle reti (sempre più stressate) succede quel che accade ine in Portogallo. Ed è il panico. “Volete la pace o il condizionatore acceso?”. Lo aveva detto quello bravo, 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Blackout in Spagna e Portogallo, ora sotto accusa finiscono le rinnovabili - Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Approfondimenti da altre fonti

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia: milioni al buio, paura per un possibile cyberattacco; Spagna, all’aeroporto di Valencia senza rete e corrente: “E ora come arriviamo in città?”; Spagna, psicosi da blackout: boom di acquisti per bombole, torce e fornelli da campeggio; Spagna, corsa all'acquisto di bombole e torce per paura di un blackout: i negozi esauriscono le scorte. 🔗Cosa riportano altre fonti