Il blackout in Spagna ci ricorda l’importanza del Sistema elettrico per l’energia

Spagna e il Portogallo ieri"Si è visto, per chi non ci avesse mai pensato, che senza l’energia elettrica si ferma tutto, gli elettrodomestici, i semafori, le infrastrutture telematiche, gli ascensori, i treni. l’energia elettrica è fornita da quello che si chiama il “Sistema elettrico per l’energia”, che è esattamente l’argomento di un mio insegnamento all’Università di Pisa. Questo Sistema ha il compito di fornire ai carichi tutta l’energia che richiedono e lo fa producendo istante per istante, 24 ore su 24 questa energia (più una piccola aliquota perduta lungo le linee e negli altri componenti del Sistema), adeguandosi continuamente alle necessità sia dei carichi stessi che dei sistemi di generazione da fonti non programmabili, quali la solare e l’eolica. 🔗 Lanazione.it - “Il blackout in Spagna ci ricorda l’importanza del Sistema elettrico per l’energia” Pisa, 29 aprile 2025 - Il professor Massimo Ceraolo, docente di sistemi elettrici per l'energia di Unipi, è intervenuto sull'ampio black-out che ha colpito lae il Portogallo ieri"Si è visto, per chi non ci avesse mai pensato, che senzaelettrica si ferma tutto, gli elettrodomestici, i semafori, le infrastrutture telematiche, gli ascensori, i treni.elettrica è fornita da quello che si chiama il “per”, che è esattamente l’argomento di un mio insegnamento all’Università di Pisa. Questoha il compito di fornire ai carichi tuttache richiedono e lo fa producendo istante per istante, 24 ore su 24 questa energia (più una piccola aliquota perduta lungo le linee e negli altri componenti del), adeguandosi continuamente alle necessità sia dei carichi stessi che dei sistemi di generazione da fonti non programmabili, quali la solare e l’eolica. 🔗 Lanazione.it

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Nessuno ha spento la luce. Si escludono hacker e sabotaggi, ma restano tanti perché sul blackout spagnolo - Politica e magistratura indagheranno, il gestore della rete elettrica esclude attacchi, errori umani e fenomeni meteorologici insoliti. Una perdita di ... 🔗huffingtonpost.it

Le scene di altri tempi in Spagna e Portogallo durante il blackout - Senza internet ed elettricità sono rispuntate le mappe di carta, le code ai supermercati e i capannelli di persone ad ascoltare le notizie alla radio ... 🔗ilpost.it

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa' - La Spagna, il Portogallo e parte della Francia del sud sono piombate nel buio alle 12.30 quando un maxi blackout ha lasciato l'intera penisola iberica senza elettricità, mandando in tilt treni, aeropo ... 🔗ansa.it