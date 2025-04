Il blackout in Spagna ci ha dimostrato che senza Google Maps siamo persi

blackout che ieri ha privato la Spagna, il Portogallo e parte della Francia, dell'elettricità ha mostrato il lato allarmante della nostra dipendenza dai navigatori satellitari: "Abbiamo sempre usato Google Maps, la verità è che siamo persi" 🔗 Ilche ieri ha privato la, il Portogallo e parte della Francia, dell'elettricità ha mostrato il lato allarmante della nostra dipendenza dai navigatori satellitari: "Abbiamo sempre usato, la verità è che" 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Blackout in Spagna, cos’è il raro fenomeno atmosferico che secondo i media ha oscurato tutto - In queste ora i media hanno cominciato ad attribuire la causa del blackout in Spagna alla "vibrazione atmosferica indotta". Questa formula potrebbe riferirsi alle "vibrazioni indotte dal vento", forze che incidono sulla tenuta delle strutture.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa ha provocato il blackout in Spagna e Portogallo: le prime analisi sull’attacco hacker - La Spagna e alcune zone del Portogallo sono state colpite da un black out che ha bloccato quasi tutti i servizi. Il traffico è in tilt, le metro bloccate e linee telefoniche sono interrotte. Il governo raccomanda di muoversi solo per necessità. Al momento l'ipotesi dell'attacco hacker non sembra la più probabile.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa succede con Barcellona-Inter di Champions dopo il blackout totale che ha colpito la Spagna - La semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter si gioca mercoledì sera alle 21:00 e per allora tutto dovrebbe essere ritornato alla normalità. Il blackout senza precedenti che coinvolto la Penisola iberica e che ha messo in ginocchio le principali città, dovrebbe essere risolto entro la giornata di martedì 29, in tempo perché le squadre si possano allenare regolarmente, i tifosi possano arrivare e soprattutto si disputi la partita. 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Blackout in Spagna e Portogallo, lento ritorno a normalità. LIVE; Il blackout in Spagna ci ha dimostrato che senza Google Maps siamo persi; La Spagna esce dal buio: ripristinato il 99,5% dell’energia elettrica; Blackout in Spagna: “Una sfida senza precedenti”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Blackout Spagna: la “rivincita” della radio a batterie - Il blackout che ha fatto vivere ore a Madrid, in Spagna, Portogallo e parte della Francia che sono state definite “apocalittiche”, ha sancito la “rivincita” dei dispositivi a batterie. Perché sono bel ... 🔗msn.com

Blackout Spagna, fonti rinnovabili sotto accusa: "Massiccia perdita di potenza" - Il blackout energetico che ha messo in ginocchio per un'intera giornata due paesi - Spagna e Portogallo -, e parte della Francia meridionale ... 🔗iltempo.it

Cosa ha causato il blackout in Spagna e Portogallo? - Lunedì intorno alle 12 in Spagna e Portogallo c’è stato un enorme blackout che ha lasciato per ore gran parte dei due paesi senza energia elettrica. Non si sa ancora a cosa sia stato dovuto: al ... 🔗ilpost.it