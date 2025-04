Il blackout che uccide in Spagna | famiglia di 3 persone morta per intossicazione da monossido

blackout che ha paralizzato la Spagna (e il Portogallo) potrebbe aver causato indirettamente diverse vittime: tre familiari morti per intossicazione da monossido in Galizia e una donna deceduta nell’incendio della sua casa a Madrid, forse originato da una candela accesa. 🔗 Ilche ha paralizzato la(e il Portogallo) potrebbe aver causato indirettamente diverse vittime: tre familiari morti perdain Galizia e una donna deceduta nell’incendio della sua casa a Madrid, forse originato da una candela accesa. 🔗 Fanpage.it

