Il bilocale in vendita a Como a 309mila euro scatena il web | ‘Prezzo fuori di testa!’

Como e anche in quelli di alcune cittadine della provincia, come Cermenate e sta diventando virale. Il protagonista è un appartamento in vendita nella zona di piazza Sant'Agostino a Como. Le foto ci sono, l’annuncio pure. 🔗 Quicomo.it - Il bilocale in vendita a Como a 309mila euro scatena il web: ‘Prezzo fuori di testa!’ L’annuncio ormai gira da giorni, rimbalza spavaldo tra i gruppi Facebook die anche in quelli di alcune cittadine della provincia, come Cermenate e sta diventando virale. Il protagonista è un appartamento innella zona di piazza Sant'Agostino a. Le foto ci sono, l’annuncio pure. 🔗 Quicomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Como-Napoli, novità sulla vendita dei biglietti: il comunicato sul settore ospiti - Napoli Calcio – Ultimissime sulla vendita dei biglietti Como-Napoli per i tifosi ospiti residenti in Campania: il comunicato del club lariano Doppia trasferta per il Napoli, che sabato 15 febbraio dovrà giocare all’Olimpico di Roma contro la Lazio e successivamente disputerà la 26a giornata di Serie A a Como allo stadio Sinigaglia. Ecco le ultimissime notizie in merito alla vendita dei biglietti per il settore ospite. 🔗spazionapoli.it

Como, "Villa Matilda di Fedez e Ferragni in vendita a Rihanna al prezzo di 10 mln", ma lo staff del rapper "smentisce" i rumor: "Non ci sono novità" - E' vero o si tratta di una fake news? "Villa Matilda di Fedez e Chiara Ferragni in vendita a Rihanna al prezzo di 10 mln", è questa l'indiscrezione che gira negli ultimi giorni sulla dimora da 400 metri con piscina a sfioro sul lago di Como di proprietà degli ex Ferragnez. Solo qualche settim 🔗ilgiornaleditalia.it

Monza-Como: Divieto di Vendita Biglietti per Residenti nella Provincia di Como - "Como 1907 comunica che in relazione a Monza-Como, in programma sabato 5 aprile alle ore 15:00 presso lo U-Power Stadium di Monza, il prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti di tutti i settori dello stadio ai residenti nella Provincia di... 🔗quicomo.it

Ne parlano su altre fonti

Il bilocale in vendita a Como a 309mila euro scatena il web: ‘Prezzo fuori di testa!’. 🔗Ne parlano su altre fonti