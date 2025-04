Il bilancio della Provincia | Priorità a strade e scuole

bilancio più che positivo e di una notevole solidità economica e finanziaria della Provincia di Forlì-Cesena.Il consiglio Provinciale di Forlì-Cesena ha approvato ieri mattina, all’unanimità, il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024, chiudendo l’annualità con risultati positivi che confermano, pur nella condizione precaria delle province italiane, una buona solidità economico-finanziaria dell’Ente.Il documento contabile presenta indicatori di bilancio che testimoniano una gestione oculata delle risorse pubbliche: un risultato di competenza positivo pari a 5.354.603 euro, un equilibrio di bilancio di 3.978.920 euro e un equilibrio complessivo di 4.020.771 euro. L’avanzo di amministrazione complessivo ammonta per l’esattezza a 10. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio della Provincia: "Priorità a strade e scuole" Quasi 11 milioni di avanzo sono la conferma di unpiù che positivo e di una notevole solidità economica e finanziariadi Forlì-Cesena.Il consigliole di Forlì-Cesena ha approvato ieri mattina, all’unanimità, il rendicontogestione per l’esercizio finanziario 2024, chiudendo l’annualità con risultati positivi che confermano, pur nella condizione precaria delle province italiane, una buona solidità economico-finanziaria dell’Ente.Il documento contabile presenta indicatori diche testimoniano una gestione oculata delle risorse pubbliche: un risultato di competenza positivo pari a 5.354.603 euro, un equilibrio didi 3.978.920 euro e un equilibrio complessivo di 4.020.771 euro. L’avanzo di amministrazione complessivo ammonta per l’esattezza a 10. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

