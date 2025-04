Il bellissimo figlio di Heidi Klum debutta nella moda | il messaggio della mamma

figlio della supermodella Heidi Klum e del cantante Seal. Il diciannovenne ha iniziato il suo cammino nel mondo dello spettacolo e della moda, con un debutto che non era passato inosservato lo scorso gennaio quando ha attra. 🔗 Milleunadonna.it - Il bellissimo figlio di Heidi Klum debutta nella moda: il messaggio della mamma Il suo nome per esteso è Henry Günther Ademola Dashtu Samuel e il suo sembra un destino scritto visto che èsupermoe del cantante Seal. Il diciannovenne ha iniziato il suo cammino nel mondo dello spettacolo e, con un debutto che non era passato inosservato lo scorso gennaio quando ha attra. 🔗 Milleunadonna.it

Se ne parla anche su altri siti

Henry Samuel è già una star, chi è il figlio della supermodella Heidi Klum e del cantante Seal - Il diciannovenne sta tracciando il proprio cammino nel mondo dello spettacolo e della moda, con un debutto che non è passato inosservato. Ma, lontano dalle passerelle, la sua vita è quella di un comune ragazzo della sua età 🔗vanityfair.it

Heidi Klum e il suo inconfondibile stile a New York - Scopri come la celebre modella continua a dettare tendenze con il suo look audace. Leggi tutto Heidi Klum: icona di stile e audacia nella moda contemporanea su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Heidi Klum, gonna cortissima e dettagli piumati: il look color cioccolato è super sensuale - Vi è chi indisturbato si gode giornalmente una spensierata passeggiata per le strade di New York, avvolto in tenute casual e dall’allure rilassata, e poi vi è Heidi Klum. L’ex Angelo di Victoria’s Secret è stata pizzicata in quel della Grande Mela fasciata nell’ennesimo look da capogiro, uno di quelli glamour ed impeccabili alla sua maniera, per un’occasione speciale. Heidi Klum detta (ancora) la moda: focus sul look attillato con piume Indiscussa icona e prima modella tedesca a calcare le indimenticabili passerelle di Victoria’s Secret in veste di Angelo, Heidi Klum è oggi un ammirabile ... 🔗dilei.it

Se ne parla anche su altri siti

Henry Samuel è già una star, chi è il figlio della supermodella Heidi Klum e del cantante Seal; Heidi Klum, la reunion con l’ex marito Seal al diploma del figlio Henry; Elisabetta Gregoraci, il selfie di famiglia con Flavio Briatore, Nathan, Heidi Klum e Leni; I figli più belli delle star: buon sangue non mente. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Henry Samuel è già una star, chi è il figlio della supermodella Heidi Klum e del cantante Seal - Il diciannovenne sta tracciando il proprio cammino nel mondo dello spettacolo e della moda, con un debutto che non è passato inosservato. Ma, lontano dalle passerelle, la sua vita è quella di un comun ... 🔗vanityfair.it

Henry Samuel: il giovane modello figlio di Heidi Klum e Seal conquista il mondo della moda - Henry Samuel, figlio di Heidi Klum e Seal, debutta con successo alla Paris Haute Couture Fashion Week e conquista la copertina di Hunger Magazine, segnando l'inizio della sua carriera nella moda. 🔗ecodelcinema.com