Il Barcellona sogna il Triplete di Triplete | uomini e donne in corsa l'Under 19 ce l'ha fatta I migliori talenti

Barcellona che sogna il Triplete (anzi, due) e uno che l`ha già centrato. Si tratta della Juvenil A, la nostra Primavera, che ieri.

Inter, un altro Triplete è davvero possibile? Bayern e Barcellona non sono il Napoli - Obiettivo Triplete. Tra il serio e il faceto, Simone Inzaghi ha lasciato Rotterdam e la sfida contro il Feyenoord – che ha ipotecato la... 🔗calciomercato.com

Luis Figo: «Barcellona Inter gara tra due squadre da Triplete, ma il favorito in Champions è un altro club. Xabi Alonso erede di Ancelotti? Adesso è in calo, ma…» - Le parole di Luis Figo, doppio ex di Inter e Barcellona, sulla semifinale di Champions League: «Entrambe stanno facendo una stagione incredibile» Stasera Inter-Milan dirà qualcosa sull’ipotesi Triplete per il club nerazzurro. Successivamente, Barcellona-Inter chiarirà ulteriormente il percorso. Nei due club della semifinale di Champions League ha giocato Luis Figo che ha parlato a La […] 🔗calcionews24.com

Inter, Marotta sogna il Triplete: “L’obiettivo è vincere tutto” - Beppe Marotta sogna il Triplete dell’Inter. “Noi vogliamo credere di poter vincere la Champions, il campionato e la Coppa Italia. Poi se gli altri saranno più bravi faremo i complimenti”, ha detto il presidente nerazzurro all’evento ‘Il Foglio a San Siro’. Marotta: “Abbiamo l’obbligo di crederci fino in fondo” “Noi siamo contenti di essere presenti ancora nelle varie competizioni, abbiamo l’obbligo di crederci fino in fondo. 🔗lapresse.it

Il Barcellona sogna il Triplete... di Triplete: uomini e donne in corsa, l'Under 19 ce l'ha fatta. I migliori talenti - C`è un Barcellona che sogna il Triplete (anzi, due) e uno che l`ha già centrato. Si tratta della Juvenil A, la nostra Primavera, che ieri ha battuto per 4-1 i. 🔗calciomercato.com

Il Barcellona prova il Triplete trasversale: Champions maschile e femminile, più la Youth League - I blaugrana possono conquistare il massimo trofeo europeo con le tre squadre: si parte oggi dalla Youth League ... 🔗msn.com

Barcellona, Laporta si esalta verso l'Inter: "Triplete? L'unico limite è il cielo" - Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a TV3 all`indomani della vittoria della sua squadra ai danni del Real Madrid in finale di Copa del Rey. Queste. 🔗calciomercato.com