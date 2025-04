Il 70 Palio remiero delle Antiche Repubbliche Marinare appuntamento il 18 maggio

Si terrà il 18 maggio alle 12.30, il 70° Palio remiero delle Antiche Repubbliche Marinare: riflettori puntati sui galeoni di Amalfi, Genova Pisa e Venezia, in diretta su Rai Due a partire dalle ore 12. La RAI garantirà la diretta tv della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d'Italia in programma domenica 18 maggio 2025 ad Amalfi.

Amalfi, il 70° Palio remiero delle Antiche Repubbliche Marinare del 18 maggio - La RAI garantirà la diretta tv della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia in programma domenica 18 maggio 2025 ad Amalfi. Giunta alla sua 70esima edizione, la fase finale della manifestazione che culminerà con il Palio Remiero e quel carico di significato che la accompagna sin dal giorno della sua istituzione, sarà anticipata alle ore 12:30. A comunicarlo ufficialmente al Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, è stato l’amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, con una nota appena pervenuta a Palazzo di città. 🔗zon.it

