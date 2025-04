Il 7 maggio inizia il Conclave | ecco qualche curiosità

Conclave inizierà mercoledì 7 maggio. Questa la decisione presa in occasione della quinta congregazione generale dei cardinali. Sono state fissate per quella data la mattina la celebrazione in Basilica della messa 'Pro eligendo Pontifice' ed il pomeriggio anche l'ingresso in Sistina e l'inizio delle prime votazioni. I cardinali hanno iniziato i lavori verso le votazioni del nuovo Papa. Il programma di massima prevede la prima votazione già il pomeriggio del 7 maggio, e l'eventuale prosieguo nei giorni successivi. Saranno fatte due votazioni la mattina e due il pomeriggio. Fissata la data in cui i cardinali procederanno all'elezione del successore di Papa Francesco. Nel frattempo è stata chiusa la Cappella Sistina per compiere i lavori di preparazione, compresa l'attivazione della stufa per bruciare le schede e del camino per le fatidiche "fumante".

Il Conclave inizia il 7 maggio: la data decisa dai cardinali riuniti in congregazione - Habemus data: il 7 maggio inizia il Conclave per decidere il nuovo Pontefice. A riferirlo è la Reuters. Mentre centinaia di fedeli continuano a rendere omaggio alla tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore questa mattina, alle 9, i cardinali si sono riuniti in Vaticano per una nuova Congregazione Generale. In base all’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il testo liturgico che disciplina il periodo successivo alla morte di un Pontefice, il conclave può iniziare tra il 15° e il 20° giorno dal decesso. 🔗open.online

Il Conclave inizia il 7 maggio. Ecco dove mangiano i cardinali prima della scelta del nuovo Papa - Panini al Caffè dei Papi, carciofi a La Taverna, carbonara da Marcantonio e gelato alla Latteria Giuliani: Roma a tavola nella vigilia del Conclave 🔗gamberorosso.it

Conclave inizia il 7 maggio, ecco come si elegge il nuovo Papa - Il Conclave per l’elezione del Papa inizierà mercoledì 7 maggio. Il primo voto e la conseguente prima fumata si svolgeranno nel pomeriggio. Servizio di Nicola Ferrante The post Conclave inizia il 7 maggio, ecco come si elegge il nuovo Papa first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Il Conclave inizia il 7 maggio, chiusa la Cappella Sistina. Passo indietro di Becciu - La messa pro eligendo il 7 maggio alle 10 La messa "per l'elezione del Romano Pontefice", mercoledì 7 maggio, sarà celebrata alle 10, nella Basilica di San Pietro e sarà presieduta dal cardinale Giov ... 🔗msn.com

Conclave, inizio ufficiale il 7 maggio alle 16.30. Due cardinali rinunciano (e cambia il quorum) - Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha annunciato che due cardinali elettorali non parteciperanno al Conclave per eleggere il prossimo Papa per motivi di salute. 🔗msn.com

Conclave al via il 7 maggio, Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle tra i favoriti: quanto pesa la "politica" - L'analisi di Claire Giangravé sul Conclave che prende il via il 7 maggio, dalla "politica" ai favoriti (tra cui l'italiano Parolin) ... 🔗virgilio.it