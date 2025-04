Il 3 maggio l’ultimo saluto a Charles Baffour Indagini sulla morte al ' Santa Scolastica' di Cassino

maggio a Carpi la cerimonia funebre per Charles Baffour, il giovane studente universitario deceduto al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino nella mattina del 5 aprile scorso. AlLa cerimonia parteciperanno non solo amici e familiari, ma anche una. 🔗 Frosinonetoday.it - Il 3 maggio l’ultimo saluto a Charles Baffour. Indagini sulla morte al 'Santa Scolastica' di Cassino Si terrà il prossimo 3a Carpi la cerimonia funebre per, il giovane studente universitario deceduto al pronto soccorso dell’ospedaledinella mattina del 5 aprile scorso. AlLa cerimonia parteciperanno non solo amici e familiari, ma anche una. 🔗 Frosinonetoday.it

