Il 1 maggio aperti musei e parchi archeologici statali

maggio 2025, in occasione della Festa del Lavoro, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali saranno aperti, con i consueti costi e modalità.Anche a Napoli, quindi, i siti della cultura statali saranno regolarmente aperti per accogliere cittadini e turisti. 🔗 Napolitoday.it - Il 1° maggio aperti musei e parchi archeologici statali Il Primo2025, in occasione della Festa del Lavoro, i, ie i luoghi della culturasaranno, con i consueti costi e modalità.Anche a Napoli, quindi, i siti della culturasaranno regolarmenteper accogliere cittadini e turisti. 🔗 Napolitoday.it

