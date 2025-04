Il 1 Maggio a Bergamo concertone in piazzale degli Alpini con musica dal vivo e street food

musica, gastronomia e convivialità: il 1° Maggio a Bergamo torna il concertone, promosso da NXT in collaborazione con Morla Bistrot, per celebrare la Festa dei Lavoratori con ingresso gratuito.

