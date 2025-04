Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini presto genitori l’inaspettata scoperta sul bebè | “Fa degli scherzetti”

Ignazio Boschetto diventerà presto papà per la prima volta. Lo scorso aprile, il tenore de Il Volo e la moglie Michelle Bertolini hanno annunciato l'arrivo della piccola Bianca. Tuttavia, a qualche settimana di distanza, è arrivata una notizia inaspettata che li ha portati a cambiare il nome scelto. 🔗 diventeràpapà per la prima volta. Lo scorso aprile, il tenore de Il Volo e la mogliehanno annunciato l'arrivo della piccola Bianca. Tuttavia, a qualche settimana di distanza, è arrivata una notizia inaspettata che li ha portati a cambiare il nome scelto. 🔗 Fanpage.it

