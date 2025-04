Ignazio Boschetto de Il Volo e la moglie sorpresa dalle analisi in gravidanza sul bebè in arrivo

Quando, il celebre tenore de Il, ha incontrato Michele Bertolini, non immaginava certo che quella conoscenza potesse trasformarsi in una delle storie d’amore più seguite dai fan del gruppo musicale. I due si sono conosciuti per caso, lontano dai riflettori, in un contesto del tutto informale. Complici amici comuni e una passione condivisa per la musica e i viaggi, la loro relazione ha preso forma lentamente ma con una solidità crescente. Da quel momento,e Michele non si sono più lasciati e oggi, dopo oltre due anni insieme, si preparano a diventare genitori per la prima volta.>>“Il? Cosa penso di loro”. Katia Ricciarelli senza filtri sui tre tenorini. E ne ha anche per altriLa coppia ha sempre mantenuto un profilo piuttosto discreto, ma non ha mai rinunciato a condividere con i propri follower i momenti più significativi della loro vita. 🔗 Caffeinamagazine.it