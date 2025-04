I' Giglio Castelfiorentino domina Ius Arezzo con un netto 3-0

Arezzo 0 I'Giglio Castelfiorentino 3Ius Pallavolo Arezzo: Barsotti, Diouf , Fini, Gibin, Giubergia Elisa (L1), Locci Irene, Maggi Sara, Mancini Silvia, Marconi Emma, Morari Chiara, Ricciarini, Soraj, Sussi Chiara. All.: GobbiniI'Giglio: Anichini, Barnini, Del Carlo, Magherini, Malatesti, Nicosia, Pratelli, Sani, Scardigli, Talluri, Tofanari M., Tofanari S., Zingoni, Picchianti (L). All. Buoncristiani e FuriesiArbitri: Pardo e GarroniParziali: 18-25, 16-25, 17-25.Arezzo - La partita si apre con I'Giglio un po' sottotono che concede qualche punto di vantaggio iniziale alle padrone di casa, salvo poi recuperare e trovare il primo vantaggio sul 7-8. Il set continua poi in discesa per la squadra di Buoncristiani che a suon di attacchi sfonda il muro avversario, guadagnando margine fino a conquistare il parziale (18-25).

