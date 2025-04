Igiene delle mani incontri nelle scuole per sensibilizzare i più piccoli

mani per migliorare l’Igiene quotidiana e la qualità dell’assistenza sanitaria. Asl Foggia, in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle mani, che si celebra il 5 maggio 2025, organizza un momento educativo rivolto agli alunni di alcune scuole primarie della. 🔗 Foggiatoday.it - Igiene delle mani, incontri nelle scuole per sensibilizzare i più piccoli Lavare correttamente leper migliorare l’quotidiana e la qualità dell’assistenza sanitaria. Asl Foggia, in occasione della Giornata Mondiale dell’, che si celebra il 5 maggio 2025, organizza un momento educativo rivolto agli alunni di alcuneprimarie della. 🔗 Foggiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Progetto scuole Grande Srl, partiti gli incontri in classe di Educational Goal - Lunedì 24 Febbraio, presso l’istituto scolastico Convitto Nazionale "P. Colletta" si è svolto il primo intervento in classe nell’ambito del progetto “Educational Goal” lanciato a ottobre scorso da Grande srl e dal socio operativo De Vizia S.p.a. L’obiettivo dell’azienda è sensibilizzare le classi... 🔗avellinotoday.it

Da Ostia partono gli incontri per la promozione della sicurezza stradale nelle scuole - Presso l’Istituto Labriola di Ostia si è tenuto il primo di una serie di incontri di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale organizzato da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. “Il tema della sicurezza” spiega il Direttore del V Tronco di Fiano Romano di... 🔗romatoday.it

Il carnevale di Sciacca entra nelle scuole: tre incontri-spettacolo con gli studenti - Il carnevale a scuola. L’assessorato alla pubblica istruzione ha promosso un’iniziativa tra i ragazzi dedicata allo storico carnevale di Sciacca in collaborazione con la società Futuris e l’associazione L’AltraSciacca. “L’obiettivo – spiegano il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla... 🔗agrigentonotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’igiene delle mani si impara sui banchi di scuola 348 alunni delle Scuole primarie coinvolti nel progetto “Conta e non Contamina” per impedire la trasmissione di infezioni; Il lavaggio delle mani contro le infezioni ospedaliere; Bambini, le mani ben pulite tengono lontano le infezioni; Mauriziano e Lions, un progetto per insegnare ai bimbi a lavarsi le mani. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Igiene delle mani: a Savigliano e Mondovì due stand per promuovere il giusto lavaggio - Quest’anno inoltre si celebrano i 17 anni della campagna globale con lo slogan: “Guanti, a volte. Igiene delle mani, sempre”, che sottolinea l’importanza di una corretta igiene delle mani, anche ... 🔗targatocn.it

Lavarsi le mani: una sana abitudine che si impara a scuola - Una corretta igiene delle mani, secondo l’Oms, riduce infatti l’incidenza delle infezioni gastrointestinali del 30 per cento e di quelle respiratorie del 40 per cento. La scuola è uno degli ... 🔗quotidianosanita.it

Scuola, l’igiene è un miraggio: mancano sapone e carta igienica per uno studente su due – I dati - Dopo il boom del gel igienizzante durante la pandemia da Covid, nelle scuole si torna a fare i conti con la carenza dei più basilari dispositivi di igiene personale: sapone per le mani e carta ... 🔗msn.com