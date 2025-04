Ieri in Campania | ucciso 41enne in un’area di servizio Escalation di furti a Salerno

Campania di Ieri, lunedì 28 aprile 2025. Avellino – Finisce in tribunale lo scontro tra il presidente della Provincia di Avellino, Rino Buonopane e la De Vizia Transfer, l'azienda che come socio di minoranza gestisce insieme al comune di Avellino la raccolta dei rifiuti. (LEGGI QUI) Benevento – Una tragedia si è consumata alle porte della città, in Contrada Cancelleria, nella serata di oggi. Un uomo è stato ritrovato senza vita all'interno di una stanza del reparto caldaia della sua abitazione. (LEGGI QUI) Caserta – I carabinieri hanno arrestato per omicidio volontario il 67enne imprenditore Giancarlo Pagliaro, accusato di aver ucciso con un colpo di pistola il 41enne Luigi Magrino in un'area di servizio sulla statale Domiziana a Mondragone.

