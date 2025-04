Ibiza Altea all’Isola dei Famosi 2025

all’Isola dei Famosi 2025. Tra i concorrenti dello show c’è la modella Eivissa Ibiza Altea che si metterà in gioco sulle spiagge dell’Honduras nel reality di Canale 5 in partenza mercoledì 7 maggio.Chi è Ibiza Altea Nata ad Atlanta (Georgia, USA) nel 1999, Eivissa Ibiza Altea è una modella italoamericana. Attualmente vive a Milano e ha un figlio di 5 anni, Angel Gabriel. Il bambino è nato dalla relazione con Davide Pilotto, giovane deceduto in un incidente stradale nel 2020 quando il figlio aveva solo 6 mesi.Dopo essersi trasferita in Italia, Eivissa ha vissuto a Vicenza dove si è diplomata presso l’Istituto Aeronautico San Filippo Neri. Nonostante questi studi puramente tecnici, la ragazza ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo della moda che oggi la porta tra i naufraghi della prossima Isola dei Famosi. 🔗 Davidemaggio.it - Ibiza Altea all’Isola dei Famosi 2025 Altra quota “ma chi?”dei. Tra i concorrenti dello show c’è la modella Eivissache si metterà in gioco sulle spiagge dell’Honduras nel reality di Canale 5 in partenza mercoledì 7 maggio.Chi èNata ad Atlanta (Georgia, USA) nel 1999, Eivissaè una modella italoamericana. Attualmente vive a Milano e ha un figlio di 5 anni, Angel Gabriel. Il bambino è nato dalla relazione con Davide Pilotto, giovane deceduto in un incidente stradale nel 2020 quando il figlio aveva solo 6 mesi.Dopo essersi trasferita in Italia, Eivissa ha vissuto a Vicenza dove si è diplomata presso l’Istituto Aeronautico San Filippo Neri. Nonostante questi studi puramente tecnici, la ragazza ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo della moda che oggi la porta tra i naufraghi della prossima Isola dei. 🔗 Davidemaggio.it

Se ne parla anche su altri siti

L’Isola dei Famosi, spunta il nome del primo naufrago: l’indiscrezione - L’Isola dei Famosi, spunta dai social il primo nome di un concorrente: cosa emerge dalla nuova indiscrezione L’Isola dei Famosi sta per riaccendere i motori. Il reality show tornerà presto su Canale 5 con una nuova edizione. Chi ci sarà alla conduzione? Stando ad alcuni rumors, potrebbe esserci Veronica Gentili, e in studio in qualità di opinionista invece potrebbe ritornare Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che potrebbe essere proprio la Luxuria a ritornare nel reality show come opinionista dopo la recente esperienza vissuta da conduttrice. 🔗361magazine.com

“Ecco quando iniziamo”. Isola dei Famosi 2025, l’annuncio ufficiale di Mediaset sulla data - Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico. Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. 🔗caffeinamagazine.it

“Rischia il posto da naufraga”. Isola dei Famosi 2025, autori preoccupati per Antonella Mosetti - Antonella Mosetti è pronta a salpare per una nuova avventura televisiva e stavolta la destinazione è l’Honduras, dove prenderà parte come concorrente all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Un ritorno sul piccolo schermo che non passa inosservato, soprattutto per il carattere forte e diretto che l’ha sempre contraddistinta. Dopo un periodo di relativa assenza dalla televisione, l’ex showgirl è decisa a rimettersi in gioco da sola, senza la figlia Asia Nuccetelli al suo fianco, come accadde durante il Grande Fratello Vip. 🔗caffeinamagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Isola dei Famosi, i naufraghi: dai nomi ufficiali a quelli in arrivo (alcuni sono clamorosi). Spunta un concor; Concorrenti Isola dei Famosi 2025, i venti nomi: cast completo diviso in due squadre, data inizio e fine; Isola dei Famosi 2025, quando comincia il reality condotto da Veronica Gentili? Il cast diviso in due squadre,; Isola dei Famosi 2025, quando comincia il reality condotto da Veronica Gentili? Il cast diviso in due squadre,. 🔗Ne parlano su altre fonti

Eivissa Ibiza Altea: la modella italoamericana pronta a sfidare le onde dell’Isola dei Famosi 2025 - Eivissa Ibiza Altea, modella italoamericana di 26 anni, parteciperà all'Isola dei Famosi 2025 in Honduras, pronta a sfidare se stessa e a conquistare il pubblico dal 7 maggio su Canale 5. 🔗ecodelcinema.com

Isola dei Famosi, i naufraghi: dai nomi ufficiali a quelli in arrivo (alcuni sono clamorosi). Spunta un concorrente misterioso - L'Isola dei Famosi ha svelato i primi dodici naufraghi ufficiali, ma altri sette sarebbero già pronti ad aggiungersi al cast. Alla notizia di ... 🔗msn.com

Isola dei Famosi, chi sono i naufraghi: i nomi ufficiali e quelli in arrivo (alcuni sono clamorosi). E spunta un concorrente misterioso - L'Isola dei Famosi ha svelato i primi dodici naufraghi ufficiali, ma altri sette sarebbero già pronti ad aggiungersi al cast. Alla notizia di ... 🔗msn.com