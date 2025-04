IA Garante Privacy | Da fine maggio Meta userà dati personali utenti che non si sono opposti

utenti di Facebook e Instagram – e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti – hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l’addestramento dell’intelligenza artificiale di Meta, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società. Tale diritto, . 🔗 (Adnkronos) – Glidi Facebook e Instagram – e i noni cuiposessere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da– hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propriper l’addestramento dell’intelligenza artificiale di, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società. Tale diritto, . 🔗 Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Garante privacy sensibilizza su Ia Meta - 18.25 "Gli utenti di Facebook e Instagram, e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l'addestramento dell'Ia di Meta,utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società". Llo ricorda il Garante privacy,sottolineando che "l'opposizione,se esercitata entro fine maggio, permette di sottrarre all'addestramento tutte le informazioni personali". 🔗servizitelevideo.rai.it

Garante Privacy: diritto di opposizione all'uso dati personali da Meta per IA - "Gli utenti di Facebook e Instagram, e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l'addestramento dell'IA di Meta, utilizzando i moduli resi disponibili online dalla società". Lo ricorda il Garante Privacy, sottolineando che "l'opposizione, se esercitata entro fine maggio, permette di sottrarre all'addestramento dell'IA di Meta tutte le informazioni personali". 🔗quotidiano.net

Altolà del Garante della Privacy al “Fatto”: avvertimento formale e istruttoria in corso - Il Garante della privacy ha inviato un avvertimento formale alla società che edita il Fatto Quotidiano in merito alle chat private di FdI pubblicate sul giornale e finite anche al centro di un libro. L’altolà del Garante della Privacy al Fatto Quotidiano Nel richiamo indirizzato alla Società editoriale Il Fatto Spa, il Garante elenca tutta una serie di norme e principi che potrebbero essere stati violati con quella pubblicazione. 🔗secoloditalia.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

IA, Garante Privacy: Da fine maggio Meta userà dati personali utenti che non si sono opposti; Meta (entro fine maggio 2025) userà i dati personali per addestrare l'IA: come opporsi e proteggere la propria; COMUNICATO STAMPA - ChatGPT, il Garante privacy chiude l’istruttoria....; Alla fine il Garante della privacy ha multato ChatGPT. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

IA, Garante Privacy: "Da fine maggio Meta userà dati personali utenti che non si sono opposti" - (Adnkronos) - Gli utenti di Facebook e Instagram - e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti - hanno il diritto di opporsi al trattam ... 🔗msn.com

Garante Privacy, da fine maggio Meta userà dati personali per IA - (ANSA) - ROMA, 29 APR - "Gli utenti di Facebook e Instagram, e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno il diritto di opporsi a ... 🔗msn.com

Meta (entro fine maggio 2025) userà i dati personali per addestrare l'IA: come opporsi e proteggere la propria privacy - «Gli utenti di Facebook e Instagram, e i non utenti i cui dati possono essere comunque presenti sulle due piattaforme perché pubblicati da utenti, hanno il diritto di opporsi ... 🔗corriereadriatico.it