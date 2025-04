I volontari del Giv Protezione Civile della Valconca a Roma per l’ultimo saluto a Papa Francesco

volontari del Giv Protezione Civile Valconca hanno risposto immediatamente alla chiamata del Coordinamento Provinciale di Protezione Civile di Rimini, unendosi a una squadra composta da rappresentanti di diverse associazioni del territorio. La destinazione era Roma, dove. 🔗 Riminitoday.it - I volontari del Giv Protezione Civile della Valconca a Roma per l’ultimo saluto a Papa Francesco Dal 23 al 26 aprile, duedel Givhanno risposto immediatamente alla chiamata del Coordinamento Provinciale didi Rimini, unendosi a una squadra composta da rappresentanti di diverse associazioni del territorio. La destinazione era, dove. 🔗 Riminitoday.it

Su altri siti se ne discute

Busana, nuovi volontari per la Protezione Civile - Quando la solidarietà chiama, la provincia reggiana risponde sempre presente. Domenica scorsa presso la sede Associativa "Franco Correggi" di Busana (comune di Ventasso) della Croce Verde Alto Appennino, si è svolto il corso teorico per Operatore di Colonna Nazionale dí Protezione Civile, ovvero personale che si attiverà in tempi rapidi per gli interventi in emergenza, con i nuovi futuri volontari che saranno a disposizione sia per la sezione nazionale che regionale di Anpas. 🔗ilrestodelcarlino.it

Maltempo, la Protezione civile e i volontari nei punti più a rischio: aperto il Coc - Sono in corso numerosi interventi della Protezione civile comunale su tutto il territorio cittadino per i danni provocati dal maltempo. Con il supporto del volontariato, questa mattina è stato attivato ufficialmente il Coc (Centro Operativo Comunale), dopo l’aumento delle criticità e delle... 🔗messinatoday.it

Il Polo logistico di Protezione civile. Volontari contrari: "Ripensateci" - LA SPEZIASi dicono sconcertati dall’aver appreso la notizia solo dai giornali, e hanno assistito al corposo dibattito scaturito dalla decisione di Regione Liguria. Ora, sullo spostamento del Polo regionale di Protezione civile da Santo Stefano Magra a Brugnato, hanno deciso di dire la loro dopo essersi riuniti in assemblea. Protagonisti, i referenti provinciali del volontariato e del coordinamento del volontariato di Protezione civile e Antincendio boschivo della provincia della Spezia guidato da Alessandro Bardi, che sparano a palle incatenate sulla scelta regionale. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I volontari del Giv Protezione Civile della Valconca a Roma per l’ultimo saluto a Papa Francesco; I volontari di Protezione Civile della Valconca al servizio dei fedeli per l'addio a Papa Francesco; Protezione Civile: G.I.V. PC Valconca protagonista dell’edizione 2024 di “Io non rischio”; Vigilanza idraulica dei fiumi Ventena e Conca: attività del G.I.V. PC (Gruppo Intercomunale di Volontariato Protezione Civile) Unione Valconca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

34 nuovi volontari per la Protezione Civile del Parco Ticino - "Cuore, impegno e passione: 34 nuovi Volontari pronti a proteggere il futuro del Parco Un momento di grande orgoglio per il nostro Parco: 34 Volontari hanno completato con successo il Corso Idrogeolog ... 🔗ticinonotizie.it

"Protezione civile, il mio impegno per le tre associazioni" - "Aiutateci ad aiutare". Questo il messaggio principe emerso dall’incontro del candidato sindaco della coalizione di centro-destra Nicola Grandi, accompagnato ... 🔗msn.com

Nicola Grandi incontra i volontari delle associazioni di protezione civile: “Vi aiuteremo ad aiutare” - “Aiutateci ad aiutare”. Questo il messaggio principale emerso dall’incontro del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Nicola Grandi, ... 🔗ravennanotizie.it