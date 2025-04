I vertici di Società Operaia e Pubblica Assistenza insieme per onorare il legame secolare

Cascina, 29 aprile 2025 - Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro altamente simbolico tra il presidente Giorgio Catelani della Pubblica Assistenza di Cascina e il presidente Meri Gronchi della Società Operaia di Cascina. Un momento di grande significato che ha voluto celebrare e rinsaldare un legame storico che unisce le due realtà associative da oltre un secolo. La Pubblica Assistenza fu fondata il 29 aprile 1900 a Cascina da una ventina di persone come associazione umanitaria di soccorso. I soggetti coinvolti erano tutti soci della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cascina, associazione che già dal 1863 era attiva allo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori e migliorare le condizioni di vita della classe Operaia. Per questo si può affermare che la Pubblica Assistenza di Cascina nasce da una costola della Società Operaia di Cascina.

