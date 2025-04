I vandali danno fuoco alla porta dei bagni della stazione

vandalico che, oltre ad essere di per sé senza senso, avrebbe potenzialmente potuto avere conseguenze ben peggiori: è quello successo nello scorso fine settimana nella stazione delle corriere di Riva del Garda, già recente teatro di un’aggressione a un autista.In questo caso, qualche. 🔗 Trentotoday.it - I vandali danno fuoco alla porta dei bagni della stazione Un attoco che, oltre ad essere di per sé senza senso, avrebbe potenzialmente potuto avere conseguenze ben peggiori: è quello successo nello scorso fine settimana nelladelle corriere di Riva del Garda, già recente teatro di un’aggressione a un autista.In questo caso, qualche. 🔗 Trentotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

I vandali danno fuoco alla porta dei bagni della stazione - Un atto vandalico che, oltre ad essere di per sé senza senso, avrebbe potenzialmente potuto avere conseguenze ben peggiori: è quello successo nello scorso fine settimana nella stazione delle corriere di Riva del Garda, già recente teatro di un’aggressione a un autista. In questo caso, qualche... 🔗trentotoday.it

Danno fuoco al negozio con il titolare dentro: panico nel paese - SAN VITO DEI NORMANNI - Nuovo atto incendiario in un negozio di materiale elettrico a San Vito Dei Normanni. L'episodio si è verificato questo pomeriggio, 5 marzo, e ha riguardato il negozio "Punto Luce", sito sulla via per Carovigno. Da quanto appreso in prima battuta, secondo le testimonianze... 🔗brindisireport.it

La comunità sociale trasloca nella nuova sede. E subito i vandali entrano in azione con il fuoco - Nemmeno il tempo di prendere posto nella nuova sede di piazza Olivelli che i vandali sono entrati in azione ai danni della comunità sociale gestita dalla cooperativa Silvabella. Nel fine settimana sono stati danneggiati con il fuoco i campanelli e una parte della porta d’ingresso della struttura. Un atto che, più che di intimidazione, sa di dispetto. Un riflesso di quello che è avvenuto solo un paio di settimane fa nell’emiciclo consiliare, dov’era in approvazione la variante per il nuovo servizio sociale su cui si era registrata l’astensione del gruppo di Lombardia Ideale, partner della ... 🔗ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

I vandali danno fuoco alla porta dei bagni della stazione delle corriere di Riva del Garda; ? Folle vandalismo: danno fuoco alla porta dei bagni pubblici per divertirsi; Portone a fuoco, i baby-vandali di Borgo Bicchia pagheranno tutti i danni. Il proprietario di casa: «Li perdon; Danni e rogo. Vandalismi in stazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Baby vandali, a fuoco il portone di una casa - Piromani danno fuoco alla porta di un’abitazione di Borgo Bicchia ... ma le condizioni non sarebbero dovute ai vandali, quanto alla vetustà di alcuni giochi. Da sostituire anche la porta ... 🔗msn.com

Scuola Modesto della Porta: vandali nella scuola chiusa - Condividi VANDALI SCUOLA DELLA PORTA (2) Foto da: Scuola Modesto della Porta: vandali nella scuola chiusa VANDALI SCUOLA DELLA PORTA (3) Foto da: Scuola Modesto della Porta: vandali nella scuola ... 🔗chietitoday.it

Vandali alla villa comunale. Danneggiata la porta di ingresso - Vandali alla villa Comunale di Frosinone. Questa notte alcune persone hanno danneggiato la porta a vetro di ingresso della villa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti ... 🔗ciociariaoggi.it