I soldi per il matrimonio? In base alla bellezza della sposa Ma era bruttissima e ho dato il resto | la battuta choc di don Bruno imbarazza Caterina Balivo

Bruno Maggioni, il prete che canta i Ricchi e Poveri in chiesa, è tornato sotto i riflettori con una dichiarazione che ha fatto discutere. Ospite lunedì 28 aprile del programma di Rai 1 “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, il parroco ha raccontato un episodio che ha subito fatto il giro dei social. Non si tratta di una canzone questa volta, ma di una battuta, o almeno così è stata definita, legata a una celebrazione nuziale, con protagonista il padre di una sposa.Durante l’intervista, Don Bruno ha detto: “Una volta un signore, un padre, mi chiese quanto doveva per il matrimonio. Gli ho risposto: ‘Mi dia secondo la bellezza di sua figlia’. Era bruttissima. Mi diede 10 euro, allora gliene diedi 5 di resto. ‘Tenga, troppo’”. La battuta ha suscitato le risate del pubblico in studio, ma anche un certo imbarazzo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “I soldi per il matrimonio? In base alla bellezza della sposa. Ma era bruttissima e ho dato il resto”: la battuta choc di don Bruno imbarazza Caterina Balivo DonMaggioni, il prete che canta i Ricchi e Poveri in chiesa, è tornato sotto i riflettori con una dichiarazione che ha fatto discutere. Ospite lunedì 28 aprile del programma di Rai 1 “La volta buona”, condotto da, il parroco ha raccontato un episodio che ha subito fatto il giro dei social. Non si tratta di una canzone questa volta, ma di una, o almeno così è stata definita, legata a una celebrazione nuziale, con protagonista il padre di una.Durante l’intervista, Donha detto: “Una volta un signore, un padre, mi chiese quanto doveva per il. Gli ho risposto: ‘Mi dia secondo ladi sua figlia’. Era. Mi diede 10 euro, allora gliene diedi 5 di. ‘Tenga, troppo’”. Laha suscitato le risate del pubblico in studio, ma anche un certo imbarazzo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

