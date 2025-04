I sindaci fanno blocco sull’energia pulita | tetti e aree dismesse bastano per la transizione energetica

transizione energetica Senza Speculazione)Erano 150 all’inizio di febbraio, oggi sono già oltre 200 i “sindaci per la transizione energetica” che si riconoscono in un documento presentato ai politici e ai cittadini per chiedere maggiore voce nelle procedure e nelle decisioni sull’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile sul territorio, concentrando le risorse a disposizione su quelli meno impattanti. La presentazione è avvenuta il 16 aprile a Palazzo Madama con l’obiettivo di far comprendere ai funzionari e ai burocrati che chi governa i comuni non rappresenta un intralcio nei confronti degli impianti rinnovabili; insieme chiedono di avere il ruolo di pianificatori per non vedere sfasciare quegli stessi territori che sono stati chiamati ad amministrare.I sindaci oggi non possono esprimere il proprio valore di rappresentanti delle comunità, perché le norme emanate per accelerare la transizione energetica hanno eliminato una serie di passaggi tagliando fuori la consultazione dei territori e mettendo in secondo piano l’ambiente e la natura, creando contemporaneamente un problema di democrazia e di mancanza di visione del futuro; questi primi cittadini chiedono di recuperare il giusto ruolo che gli compete, dal quale sono stati esclusi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - I sindaci fanno blocco sull’energia pulita: tetti e aree dismesse bastano per la transizione energetica Di TESS (Senza Speculazione)Erano 150 all’inizio di febbraio, oggi sono già oltre 200 i “per la” che si riconoscono in un documento presentato ai politici e ai cittadini per chiedere maggiore voce nelle procedure e nelle decisioni sull’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile sul territorio, concentrando le risorse a disposizione su quelli meno impattanti. La presentazione è avvenuta il 16 aprile a Palazzo Madama con l’obiettivo di far comprendere ai funzionari e ai burocrati che chi governa i comuni non rappresenta un intralcio nei confronti degli impianti rinnovabili; insieme chiedono di avere il ruolo di pianificatori per non vedere sfasciare quegli stessi territori che sono stati chiamati ad amministrare.Ioggi non possono esprimere il proprio valore di rappresentanti delle comunità, perché le norme emanate per accelerare lahanno eliminato una serie di passaggi tagliando fuori la consultazione dei territori e mettendo in secondo piano l’ambiente e la natura, creando contemporaneamente un problema di democrazia e di mancanza di visione del futuro; questi primi cittadini chiedono di recuperare il giusto ruolo che gli compete, dal quale sono stati esclusi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

