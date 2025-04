I segreti di Brokeback Mountain | il film cult torna nei cinema americani per il 20 anniversario

film cult diretto da Ang Lee sarà nuovamente proiettato nelle sale americane per celebrare i 20 anni dalla sua uscita. Tre gli Oscar vinti, tra cui quello per la regia. In occasione del ventesimo anniversario dell'uscita di I segreti di Brokeback Mountain, Focus Features ha annunciato il ritorno del film nelle sale cinematografiche statunitensi. Le proiezioni evento sono previste per il 22 e il 25 giugno, permettendo al pubblico di rivivere sul grande schermo uno dei titoli più acclamati degli anni 2000. La pellicola, diretta da Ang Lee e presentata in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia nel 2005, vanta nel cast Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway e Michelle Williams. Oltre a un grande successo commerciale - con un incasso globale di oltre 178 milioni di dollari -

