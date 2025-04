I saluti romani ignorati e l' invidia del pane

panettiera identificata perché espone un innocente e poetico striscione antifascista. Sgomento per l’apologia del fascismo andata in scena altrove, senza che nessuno procedesse a identificare i presenti. Mi chiedo cosa dobbiamo pensare di fronte a queste. 🔗 Messinatoday.it - I saluti romani ignorati e l'invidia del pane Sgomento per l’episodio di Ascoli. Lattiera identificata perché espone un innocente e poetico striscione antifascista. Sgomento per l’apologia del fascismo andata in scena altrove, senza che nessuno procedesse a identificare i presenti. Mi chiedo cosa dobbiamo pensare di fronte a queste. 🔗 Messinatoday.it

Daniele Fabbri, saluti romani e apologia di fascismo, ma non come vi immaginate - Probabilmente ultimamente vi sarà capitata la notizia di un comico italiano che è stato denunciato dal nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per averla definita “puzzona” all’interno di uno spettacolo di stand up. Ecco, quel comico è Daniele Fabbri, e il fatto, anche se sembra una barzelletta, è successo davvero. E quindi vi suonerà strano immaginarvi uno spettacolo di Daniele Fabbri condito da saluti romani e apologia di fascismo, ecco, ora vi spiego meglio, perché ovviamente nulla è come sembra. 🔗361magazine.com

Como, saluti romani a Dongo: contro manifestazione degli antifascisti - Un centinaio di neofascisti ha omaggiato questa mattina con saluti romani e rose rosse i 15 gerarchi fascisti che, in fuga con Mussolini verso la Svizzero, vennero catturati e fucilati 80 anni fa a Dongo, in provincia di Como, dai partigiani comandati da Walter Audisio, il 28 aprile del 1945. Sul parapetto che affaccia sul lago di Como, i neofascisti hanno da prima appeso i fiori e poi, ordinati su più file, hanno fatto la chiamata del presente facendo i saluti romani. 🔗lapresse.it

La Procura di Milano presenta ricorso contro le assoluzioni per i saluti romani - I pm chiedono un processo d’Appello dopo la sentenza del Tribunale del 28 novembre scorso che aveva assolto «perché il fatto non sussiste» 23 militanti di estrema destra 🔗ilgiornale.it

