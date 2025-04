I residenti di via Trigno e via Tronto chiedono tempi certi sulla messa in sicurezza del cantiere delle palazzine Erp

tempi certi sulla messa in sicurezza e l'apertura della strada e anche sulla ripartenza del cantiere perché si arrivi a finirle le palazzine che affacciano su via Trigno e via Tronto che, ad oggi, restano un cantiere a cielo aperto.E' quello che i residenti della zona con la portavoce del.

I residenti di via Trigno e via Tronto chiedono tempi certi sulla messa in sicurezza del cantiere delle palazzine Erp - Tempi certi sulla messa in sicurezza e l’apertura della strada e anche sulla ripartenza del cantiere perché si arrivi a finirle le palazzine che affacciano su via Trigno e via Tronto che, ad oggi, restano un cantiere a cielo aperto. E’ quello che i residenti della zona con la portavoce del... 🔗ilpescara.it

Tentato furto in gioielleria a Capaccio Scalo: ladri messi in fuga dall’allarme e dai residenti - Fallisce il colpo notturno in una gioielleria situata nel centro di Capaccio Scalo. Intorno alle 4 del mattino di mercoledì 26 marzo, alcuni malviventi hanno cercato di introdursi nell’attività commerciale tagliando in due la saracinesca e sfondando una delle porte d’ingresso. Secondo quanto riportato da stiletv.it e da salernonotizie.it, un complice armato faceva da palo nei pressi della rotatoria vicina. 🔗zon.it

Campi Flegrei, notte in strada per i residenti: si temono nuovi terremoti, la situazione dello sciame sismico - Continua il timore di nuovi terremoti nella zona dei Campi Flegrei. A Napoli diversi residenti hanno trascorso la notte in strada 🔗notizie.virgilio.it

