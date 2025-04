I ragazzi di PizzAut a Roma per il Giubileo

Roma per offrire la propria pizza anche in occasione del Giubileo. I ragazzi di PizzAut, insegna di pizzerie tra Cassina de' Pecchi e Monza che offre lavoro a ragazzi autistici, hanno raggiunto la Capitale per un'occasione speciale insieme al loro fondatore. "Andiamo a fare. 🔗 Milanotoday.it - I ragazzi di PizzAut a Roma per il Giubileo In trasferta aper offrire la propria pizza anche in occasione del. Idi, insegna di pizzerie tra Cassina de' Pecchi e Monza che offre lavoro aautistici, hanno raggiunto la Capitale per un'occasione speciale insieme al loro fondatore. "Andiamo a fare. 🔗 Milanotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma invasa dai ragazzi: è il Giubileo degli Adolescenti - AGI - Roma è invasa dai ragazzi, si stima siano 130mila quelli che parteciperanno alla Messa del Giubileo degli Adolescenti. Un momento di festa che ha subito delle inevitabili modifiche a causa della morte di Papa Francesco. Saltata la canonizzazione del beato di internet, Carlo Acutis prevista per il 27 aprile. Il Giubileo degli Adolescenti coinvolgerà decine di migliaia di ragazzi provenienti in gran parte dall'Italia, ma anche in gruppi numerosi da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna, Portogallo, Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Cile, Venezuela, Messico, Australia, Argentina, ... 🔗agi.it

Roma invasa dai ragazzi: è il Giubileo degli Adolescenti - AGI - Roma è invasa dai ragazzi, si stima siano 130mila quelli che parteciperanno alla Messa del Giubileo degli Adolescenti. Un momento di festa che ha subito delle inevitabili modifiche a causa della morte di Papa Francesco. Saltata la canonizzazione del beato di internet, Carlo Acutis prevista per il 27 aprile. Il Giubileo degli Adolescenti coinvolgerà decine di migliaia di ragazzi provenienti in gran parte dall'Italia, ma anche in gruppi numerosi da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna, Portogallo, Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Cile, Venezuela, Messico, Australia, Argentina, ... 🔗agi.it

A Roma con Carlo Acutis, sono quasi 500 i ragazzi della diocesi che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti - Sono quasi 500 i ragazzi della diocesi di Perugia-Città della Pieve che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti a Roma dal 25 al 27 aprile, per attraversare la Porta Santa, ricorrere al sacramento della riconciliazione, partecipare a incontri e alla festa per la canonizzazione di Carlo... 🔗perugiatoday.it

Cosa riportano altre fonti

I ragazzi di PizzAut a Roma per il Giubileo; PizzAut a Roma: i ragazzi autistici sfornano pizze per i pellegrini al Giubileo dell’Inclusione; I ragazzi di Pizzaut cuochi speciali a Roma: sforneranno pizze per i pellegrini; PizzAut presente a Roma a sfornare pizze per il Giubileo dell'Inclusione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I ragazzi di PizzAut a Roma per il Giubileo - In trasferta a Roma per offrire la propria pizza anche in occasione del Giubileo. I ragazzi di PizzAut, insegna di pizzerie tra Cassina de' Pecchi e Monza che offre lavoro a ragazzi autistici, hanno ... 🔗milanotoday.it

PizzAut a Roma per il Giubileo dell'Inclusione - I ragazzi di PizzAut protagonisti a Roma. Come annunciato dal fondatore dell'innovativo progetto di inclusione sociale che gestisce pizzerie a Cassina de' Pecchi e Monza con un team di 41 giovani auti ... 🔗primamonza.it

'Nutriamo l'inclusione', i ragazzi di PizzAut a Roma - I ragazzi di PizzAut in trasferta a Roma domani cucineranno le pizze per il Giubileo dell'Inclusione. "Cucineremo per i pellegrini e per i fedeli. (ANSA) ... 🔗ansa.it