I ragazzi dell’Isis di Bibbiena sulla ciclabile per raccogliere i rifiuti abbandonati

ragazzi dell’Isis di Bibbiena sulla ciclabile per raccogliere i rifiuti abbandonatiUnire l’amore per la natura e il benessere fisico con un’esperienza di raccolta di rifiuti abbandonati lungo la ciclabile. E’ questa l’esperienza di educazione civica che è stata attivata questa mattina con partenza dalla zona Lidl, grazie al progetto di due insegnanti dell’Isis Fermi, Maura Pagnini e Luca Ponti.Guanti, strumenti per i rifiuti più particolari, sacchi e tanta voglia di mettersi in gioco, queste le dotazioni di un piccolo esercito della speranza composto da 22 studenti e studentesse della IC dell’Isis Fermi di Bibbiena che, questa mattina, partendo a piedi dalla scuola, hanno accolto la sida dei loro docenti.I professori Pagnini e Ponti commentano: “La sfida è semplicemente quella di fare la propria parte, di mettersi in gioco per qualcosa di piccolo ma insieme di grande. 🔗 Lanazione.it - I ragazzi dell’Isis di Bibbiena sulla ciclabile per raccogliere i rifiuti abbandonati Arezzo, 29 aprile 2025 – IdiperUnire l’amore per la natura e il benessere fisico con un’esperienza di raccolta dilungo la. E’ questa l’esperienza di educazione civica che è stata attivata questa mattina con partenza dalla zona Lidl, grazie al progetto di due insegnantiFermi, Maura Pagnini e Luca Ponti.Guanti, strumenti per ipiù particolari, sacchi e tanta voglia di mettersi in gioco, queste le dotazioni di un piccolo esercito della speranza composto da 22 studenti e studentesse della ICFermi diche, questa mattina, partendo a piedi dalla scuola, hanno accolto la sida dei loro docenti.I professori Pagnini e Ponti commentano: “La sfida è semplicemente quella di fare la propria parte, di mettersi in gioco per qualcosa di piccolo ma insieme di grande. 🔗 Lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

I ragazzi dell’Isis Enrico Fermi di Bibbiena producono il podcast “Festival del libro Casentino” - I ragazzi dell’Isis Enrico Fermi di Bibbiena producono “Festival del libro Casentino”, un podcast con i grandi autori del festival di Bibbiena, che presenteranno ufficialmente a Pablo Trincia nell’ultima serata della manifestazione che si svolgerà al Cinema Italia di Soci il 16 marzo alle ore 17... 🔗arezzonotizie.it

Malattie sessualmente trasmissibili in aumento fra i giovani: domani tappa a Bibbiena con studentesse e studenti dell’ISIS Fermi - Arezzo, 3 marzo 2025 – Malattie sessualmente trasmissibili in aumento fra i giovani: domani tappa a Bibbiena con studentesse e studenti dell’ISIS Fermi Informazione e consapevolezza per prevenire infezioni come sifilide, epatite, HIV e HPV Le malattie sessualmente trasmissibili al centro dell’incontro che si terrà domattina, martedì 4 marzo, nell’auditorium del museo di Bibbiena e destinato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado. 🔗lanazione.it

I ragazzi dell’isis Galilei di Poppi presenteranno sul palco alcuni autori del Festival del libro 2025 - Arezzo, 20 febbraio 2025 – I ragazzi dell’isis Galilei di Poppi presenteranno sul palco alcuni autori del Festival del libro 2025. Il Festival del Libro si è rivelato occasione e momento di stretta e proficua collaborazione tra le studentesse e gli studenti delle classi quarte del Liceo Scientifico G. Galilei di Poppi e i giornalisti dell’Ufficio Stampa del Comune di Bibbiena. Studentesse e studenti parteciperanno ai vari eventi in programma, alla redazione di comunicati stampa e alla realizzazione di interviste per i profili social. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

I ragazzi dell’Isis di Bibbiena sulla ciclabile per raccogliere i rifiuti abbandonati; I ragazzi dell’Isis Enrico Fermi di Bibbiena producono il podcast “Festival del libro Casentino”; I giovani protagonisti del Festival del libro; Alternanza scuola-lavoro: 30 ragazzi dell’Isis Fermi di Bibbiena tra Bordeaux a Budapest. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bibbiena, Valentini incontra i piccoli geni della matematica - Lorenzo Bendoni della seconda media dell’istituto Comprensivo Dovizi di Bibbiena, Beatrice Bonini della V primaria di Bibbiena, Francesco Griffini della II media di Soci, Thomas Giannini della I A del ... 🔗lanazione.it

All'ISIS Fermi di Bibbiena un progetto di educazione civica con l'Avis - La professoressa Maura Pagnini ha saputo unire le risorse dell’approccio pedagogico del service learning, a uno sguardo più attivo verso il volontariato del territorio coinvolgendo i ragazzi ... 🔗www3.saturnonotizie.it

Un Project Work sulla pandemia promosso dall'Isis Fermi di Bibbiena - e organizzato con Project Work che ha coinvolto la classe 3 Sezione sanità dell’Isis Fermi di Bibbiena, coordinato dalla professoressa Mirella Ristori in collaborazione con gran parte del consiglio di ... 🔗www3.saturnonotizie.it