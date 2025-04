I prototipi elettrici Range Rover superano brillantemente i test invernali

Con oltre 72.000 chilometri di test su laghi ghiacciati e piste innevate è finito l'ultima stagione invernale nel nord Europa che ha permesso agli ingegneri di forzare l'avanzato sistema di gestione termica della nuova Range Rover Electric. Si è trattato di un impegnativo programma di prove svoltosi in Svezia sulle piste ghiacciate.

Per gli appassionati, "Futurespective: Connected Worlds" è un'esperienza dinamica, dal primo bozzetto Range Rover in assoluto del 1970, fino ai suoi più recenti prototipo - Milano, 7 apr. (askanews) – In occasione della Milan Design Week, Range Rover presenta nella cornice dello storico Palazzo Belgioioso l’installazione Futurespective: Connected Worlds, progettata in collaborazione con lo studio di design californiano Nuova. Leggi anche › Dal 7 al 13 aprile Milano è la capitale del design. Cosa vedere in città e fuori Futurespective: Connected Worlds è un’esperienza dinamica che racchiude la metamorfosi del brand dalla sua nascita all’attuale vision, dal ... 🔗iodonna.it

Range Rover festeggia i 55 anni con un viaggio nel tempo alla Milano Design Week - Il luxury brand ha presentato un’emblematica installazione che collega due dimensioni temporali: il passato, o meglio il 1970 quando uscì dalla fabbrica il primo esemplare dell’iconico fuoristrada, e il presente, con l’ultimo modello Range Rover Autobiography, manifesto del futuro 🔗vanityfair.it

Briatore contro la Range Rover. «Auto cara e non funziona». Ma se ne è comprate una dietro l’altra… – Il video - «Volevo dirvi che è successo, sono incazzato, come acquirente della Range Rover». Inizia così, con un video sui social, la lamentela di Flavio Briatore, acquirente abituale di Range Rover. Cliente però deluso. «Avevo una Range Rover Sport nel 2024 – dichiara l’imprenditore – l’ho cambiata con una Range Rover Sport, nuova, con 14mila chilometri. Nella prima ho speso, fatture alla mano, 30mila euro di meccanici. 🔗open.online

