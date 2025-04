I prototipi elettrici Range Rover superano brillantemente i test invernali

test su laghi ghiacciati e piste innevate è finito l'ultima stagione invernale nel nord Europa che ha permesso agli ingegneri di forzare l'avanzato sistema di gestione termica della nuova Range Rover Electric. Si è trattato di un impegnativo programma di prove svoltosi in Svezia sulle piste ghiacciate .

