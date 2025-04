Ilveggente.it - I pronostici di martedì 29 aprile: non solo Champions League

di29: al via le semifinali dicon Arsenal-PSG, ma ci sono anche altre partite in palinsestoQuando lo scorso ottobre Arsenal e PSG si incrociarono nella rivoluzionariaPhase in pochi potevano immaginare che circa sette mesi dopo si sarebbero ritrovati in semifinale, a contendersi un pass per la finalissima di Monaco di Baviera. All’epoca, infatti, la squadra di Luis Enrique non era ancora “sbocciata” del tutto, almeno a livello continentale: nonostante il dominio del possesso, i parigini non seppero sfruttare le occasioni e finirono per farsi infilzare due volte (2-0, reti di Havertz e Saka) dai Gunners, più cinici e spietati.Idi29: non(LaPresse) – IlVeggente.it Da dicembre in poi, invece, i campioni di Francia sono cresciuti esponenzialmente, anche grazie all’acquisto di Kvaratskhelia, arrivato dal Napoli per circa 80 milioni di euro. 🔗 Ilveggente.it