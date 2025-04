I pm di Roma indagano sugli alberi caduti nel 2024 in città affidata una consulenza

Roma hanno affidato una consulenza su tutti gli alberi caduti nella Capitale dal 2024 e anche per quello che il 23 dicembre scorso provocò la morte di Francesca Ianni in un parco nella zona di Colle Aniene. Le verifiche sono state affidate nell'ambito del procedimento in cui si procede per omicidio colposo. La donna venne centrata dall'albero mentre si trovava seduta su una panchina insieme a un'altra donna rimasta ferita. Nella caduta dell'albero era rimasti illesi i tre figli minori della donna che erano con lei al parco.La donna era seduta su una panchina insieme ad altre persone quando, a causa di una forte raffica di vento, l'albero è crollato. Un'altra donna era rimasta ferita ed è grave. La vittima docente di matematica e fisica presso la Scuola Europea Bruxelles IV; viveva in Belgio ed era venuta nella Capitale per le vacanze di Natale.

