alla rapida espansione delle principali tecnologie energetiche pulite nei Paesi più industrializzati: secondo le stime del modello POLES (Prospective Outlook on Long-term Energy Systems) dell’Unione Europea, entro il 2050 e nello scenario a 1,5°C almeno l’80% della produzione elettrica dei Paesi G20 proverrà da fonti non fossili.Restano però ancora molti i progressi da fare per allinearsi all’obiettivo globale di triplicare la capacità installata di energia rinnovabile entro il 2030. 🔗 Unlimitednews.it - I Paesi industrializzati di fronte alla doppia sfida sostenibilità-sicurezza ROMA (ITALPRESS) – Il 2024 è stato un anno record per le energie rinnovabili, che hanno rappresentato oltre il 90% della nuova capacità di energia a livello mondiale. Un’ulteriore crescita dopo che nel 2023 la capacità globale di energia rinnovabile era già aumentata di oltre il 50% rispetto al 2022.Un’impennata alimentata soprattutto drapida espansione delle principali tecnologie energetiche pulite neipiù: secondo le stime del modello POLES (Prospective Outlook on Long-term Energy Systems) dell’Unione Europea, entro il 2050 e nello scenario a 1,5°C almeno l’80% della produzione elettrica deiG20 proverrà da fonti non fossili.Restano però ancora molti i progressi da fare per allinearsi all’obiettivo globale di triplicare la capacità instta di energia rinnovabile entro il 2030. 🔗 Unlimitednews.it

