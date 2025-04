I motivi del ritiro di Becciu e le possibili conseguenze sul Conclave

Becciu ha mollato la presa: non entrerà in Conclave, nonostante abbia provato ad aggirare la questione negli ultimi giorni protestando la sua innocenza nel processo per la compravendita dell'immobile di lusso di Sloane Avenue, a Londra, con i fondi della Segreteria di Stato, al termine del quale è stato condannato in primo grado a cinque anni e sei mesi per peculato e truffa.Il cardinal Giovanni Angelo Becciu (Ansa).Le lettere di Francesco e i dubbi dei cardinali 'amici': i motivi dietro il passo indietro di BecciuParadossalmente era stato lui stesso, così facendo, a ricordare che la sua esclusione era stata decisa dal Papa in base a quella vicenda giudiziaria (il processo d'appello inizierà il prossimo settembre). Inoltre nei giorni scorsi era emersa l'esistenza di due lettere firmate da Francesco – una risalente al 2023 e una seconda addirittura al 24 marzo scorso – con le quali Bergoglio ribadiva la propria volontà di escluderlo dal Conclave.

