I Mario Mario in concerto all' ExFila

Mario Mario sono un gruppo etno-funk proveniente da Prato. Nati dall'incontro dei 5 componenti durante delle jam session, decidono di mettere nero su bianco questa spontanea connessione raggiunta improvvisando insieme. Ad ottobre 2024 è uscito il loro primo EP, Aurelia, che porta l’ascoltatore. 🔗 Firenzetoday.it - I Mario Mario in concerto all'ExFila sono un gruppo etno-funk proveniente da Prato. Nati dall'incontro dei 5 componenti durante delle jam session, decidono di mettere nero su bianco questa spontanea connessione raggiunta improvvisando insieme. Ad ottobre 2024 è uscito il loro primo EP, Aurelia, che porta l’ascoltatore. 🔗 Firenzetoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Concerto di beneficenza per le malattie neuromuscolari al Conservatorio: sul palco Giuliana e Mario Arcidiacono - Concerto di beneficenza per le malattie neuromuscolari al Conservatorio Scarlatti di Palermo. L'evento si terrà il prossimo 22 marzo, in occasione dell’ottava Giornata delle malattie neuromuscolari, alle ore 16, è organizzato dall’Associazione italiana miastenia e malattie immunodegenerative... 🔗palermotoday.it

Cava de’ Tirreni, al "Moro" il concerto del Pietro Condorelli Trio con Mario Rosini e Alice Popolo - Una serata di grande jazz è in programma per venerdì 18 aprile a Cava de’ Tirreni. A partire dalle ore 22:30, il Pietro Condorelli Trio salirà sul palco del pub "Il Moro" per un live coinvolgente intitolato "Meet Mario Rosini", con la partecipazione speciale di Alice Popolo. Il trio, composto da... 🔗salernotoday.it

Concerto di beneficenza per le malattie neuromuscolari al Conservatorio Scarlatti: sul palco Giuliana e Mario Arcidiacono - Concerto di beneficenza per le malattie neuromuscolari al Conservatorio Scarlatti di Palermo. L'evento si terrà il prossimo 22 marzo, in occasione dell’ottava Giornata delle malattie neuromuscolari, alle ore 16, è organizzato dall’Associazione italiana miastenia e malattie immunodegenerative... 🔗palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

I Mario Mario in concerto all'ExFila; I Colorificio Mario a Sputnik su Novaradio presentano il live di Sabato all’ExFila. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Mario Brunello e i Los Massadores, concerto sul tetto dell'ex edificio del Fascio: «Lo demoliremo e ricostruiremo con la musica» - Così Mario Brunello e i Los Massadores hanno dato appuntamento al pubblico davanti all'ex edificio del Fascio. «È rimasta nel cuore la voglia di condividere questi esplorati artistici ... 🔗msn.com

Pace e amore,ecco il mix del concerto di Mario Fasciano a Napoli - della pace che caratterizzano sia il prossimo concerto del musicista Mario Fasciano a Napoli (alle 19 del 12 aprile nella Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte) sia i tratti ... 🔗ansa.it