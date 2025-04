I Liberali di Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada

Mark Carney ha vinto le elezioni legislative in Canada. Sebbene il conteggio non sia ancora completo, con oltre il 70 per cento delle schede scrutinate i Liberali sono avanti con il 43,2 per cento dei voti, contro il 41,7 per cento dei Conservatori. Resta incerto se Carney potrà governare con una maggioranza o se sarà costretto a cercare alleanze per un esecutivo di minoranza: al momento può contare su 167 seggi su 172 necessari.Carney ha basato la campagna elettorale sui dazi e l’indipendenza dagli UsaSi tratta di una vittoria non scontata per un partito che, fino a pochi mesi fa, era dato per spacciato dopo il ritiro di Justin Trudeau e una crisi interna profonda. L’arrivo sulla scena politica di Carney – ex governatore della banca centrale in Canada e Regno Unito, senza esperienza politica – ha ridato slancio ai Liberali. 🔗 Lettera43.it - I Liberali di Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada Il Partito liberale dihalelegislative in. Sebbene il conteggio non sia ancora completo, con oltre il 70 per cento delle schede scrutinate isono avanti con il 43,2 per cento dei voti, contro il 41,7 per cento dei Conservatori. Resta incerto sepotrà governare con una maggioranza o se sarà costretto a cercare alleanze per un esecutivo di minoranza: al momento può contare su 167 seggi su 172 necessari.ha basato la campagna elettorale sui dazi e l’indipendenza dagli UsaSi tratta di una vittoria non scontata per un partito che, fino a pochi mesi fa, era dato per spacciato dopo il ritiro di Justin Trudeau e una crisi interna profonda. L’arrivo sulla scena politica di– ex governatore della banca centrale ine Regno Unito, senza esperienza politica – ha ridato slancio ai. 🔗 Lettera43.it

I liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada - Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale di Mark Carney a vincere le elezioni legislative canadesi. I liberali del primo ministro Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada. Le proiezioni dei media canadesi annunciano la vittoria di Carney dopo una campagna condizionata dalle minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Carney, 60 anni, economista, ex governatore della Banca del Canada, ha puntato tutto sulla minaccia americana. 🔗metropolitanmagazine.it

Elezioni in Canada, vincono i liberali “anti-Trump” di Mark Carney - Roma, 29 aprile 2025 – I liberali del premier Mark Carney hanno vinto le elezioni in Canada, secondo le proiezioni dell'emittente Cbc, mentre non è ancora chiaro se riusciranno a formare un governo di maggioranza, per cui sono necessari 172 seggi, o dovranno limitarsi a un governo di minoranza. Grandi sconfitti i conservatori di Pierre Poilievre, che per mesi erano stati in testa a tutti i sondaggi e che avrebbero risentito dell'”effetto Trump”. 🔗quotidiano.net

Canada, Mark Carney conquista la guida con un mandato forte: Liberali contro l’onda di Trump - La vittoria di Mark Carney, economista di fama ed ex governatore della Banca del Canada, segna una svolta decisiva nella politica canadese. Subentrato a marzo al dimissionario Justin Trudeau, Carney ha ottenuto un mandato pieno puntando su elezioni anticipate, in risposta alle crescenti tensioni con l’amministrazione di Donald Trump. Elezioni anticipate per rafforzare la leadership La decisione di andare subito al voto si è rivelata strategica. 🔗thesocialpost.it

