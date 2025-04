I fatti di Monreale sono il sintomo evidente e ormai innegabile di un degrado profondo

Monreale, che ha strappato alla vita tre giovani ragazzi - non sono. 🔗 Palermotoday.it - "I fatti di Monreale sono il sintomo evidente e ormai innegabile di un degrado profondo" Riceviamo e pubblichiamo: Egregi Sindaco, Questore e Prefetto, Gli eventi drammatici che hanno insanguinato le nostre strade negli ultimi giorni - l’accoltellamento avvenuto in Viale dell’Olimpo e la sparatoria consumatasi a, che ha strappato alla vita tre giovani ragazzi - non. 🔗 Palermotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Monreale, chi sono le tre giovani vittime del sabato di terrore: spari tra la folla - Notte di sangue nel cuore di Monreale, in provincia di Palermo. Una lite scoppiata per futili motivi si è trasformata in tragedia: una sparatoria ha causato la morte di tre giovani, lasciando la comunità sconvolta. È successo in piazza Duomo, in pieno centro storico, davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di persone. La dinamica della tragedia: dalla lite agli spari Secondo una prima ricostruzione, tutto è iniziato con una rissa all’esterno di una pizzeria tra due gruppi di giovani, uno proveniente da Palermo e l’altro da Monreale. 🔗notizieaudaci.it

Domani chiude il bando su San Siro ma i giochi per lo stadio sono già fatti - Scadrà alle 23,59 di domani l’avviso pubblico del Comune di Milano “per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza”. E probabilmente a Palazzo Marino alle 23,59 di domani non sarà arrivata alcuna risposta. Perché nessuno è nelle condizioni materiali di poter presentare “proposte migliorative rispetto alla proposta presentata dalle società F. 🔗lanotiziagiornale.it

Sparatoria a Monreale, chi sono le vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono rimasti feriti, mentre a perdere la vita sono... 🔗leggo.it

Se ne parla anche su altri siti

Strage di Monreale, il killer 19enne: «Ho fatto un macello». Si cercano i complici; Sparatoria a Monreale, assassino confessa ma poi non risponde. Caccia ai complici; Strage a Monreale, gli spari e la confessione di Salvatore Calvaruso: «Ho fatto un macello». Caccia a quattro; Sparatoria Monreale, reo confesso in carcere a Palermo: si cercano l’altro esecutore e le 2 pistole. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"I fatti di Monreale sono il sintomo evidente e ormai innegabile di un degrado profondo" - Egregi Sindaco, Questore e Prefetto, Gli eventi drammatici che hanno insanguinato le nostre strade negli ultimi giorni - l’accoltellamento avvenuto in Viale dell’Olimpo e la sparatoria consumatasi a ... 🔗palermotoday.it

Monreale, il sopravvissuto: "Ho sentito un colpo alla testa, poi il sangue. Così mi sono salvato" - Emergono nuovi dettagli sulla strage di Monreale, la sparatoria costata la vita a tre ragazzi. Ha confessato il 19enne Salvo Calvaruso del quartiere Zen di Palermo, ma i carabinieri ora cercano i suoi ... 🔗affaritaliani.it

Jesolo, Padova, Monreale, tre episodi di cronaca in poco tempo: possibile che ci siano così tante armi attorno a noi? - Jesolo, Padova e Monreale casi isolati? O sono il sintomo di una società in cui l'arma è diventata strumento di sfogo e di intimidazione? 🔗lavocedivenezia.it