I cerotti per controllare il diabete saranno distribuiti nelle farmacie

farmacie lombarde distribuiranno i dispositivi per monitorare la glicemia. Un passo avanti nella gestione dei pazienti diabetici, cercando di raggiungere quante più persone possibili e mettere a loro disposizione gli strumenti tecnologici utili per tenere sotto controllo i valori glicemici. 🔗 Milanotoday.it - I "cerotti" per controllare il diabete saranno distribuiti nelle farmacie Lelombarde distribuiranno i dispositivi per monitorare la glicemia. Un passo avanti nella gestione dei pazienti diabetici, cercando di raggiungere quante più persone possibili e mettere a loro disposizione gli strumenti tecnologici utili per tenere sotto controllo i valori glicemici. 🔗 Milanotoday.it

I "cerotti" per controllare il diabete saranno distribuiti nelle farmacie - A seconda della prescrizione, le persone diabetiche potranno ricevere in farmacia il Flash Glucose Monitoring (FGM) o il Continuos Glucose Monitoring, (CGM), due piccoli sensori che vengono applicati ... 🔗milanotoday.it

Diabete, svolta in Lombardia: dispositivi per monitoraggio glicemico in farmacia - Coinvolte le farmacie per una gestione più semplice e capillare: benefici per oltre mezzo milione di pazienti. 🔗quibrescia.it

FOTO | Le farmacie lombarde distribuiranno i dispositivi per controllare il diabete - Di Viviana AstaziMILANO - Parola d’ordine: semplificazione. Regione Lombardia fa un altro passo avanti nella gestione dei pazienti ... 🔗notizie.tiscali.it