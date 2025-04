I 5 Referendum 2025 costituito il Comitato meratese

meratese si costituisce il Comitato per promuovere il "Sì" ai prossimi Referendum. "L'obiettivo è invitare alle urne l'8 e il 9 giugno i cittadini e le cittadine di 15 comuni del territorio - spiegano i promotori in una nota inviata agli organi d'informazione - Il Comitato nasce come. 🔗 Leccotoday.it - I 5 Referendum 2025, costituito il Comitato meratese Anche nelsi costituisce ilper promuovere il "Sì" ai prossimi. "L'obiettivo è invitare alle urne l'8 e il 9 giugno i cittadini e le cittadine di 15 comuni del territorio - spiegano i promotori in una nota inviata agli organi d'informazione - Ilnasce come. 🔗 Leccotoday.it

"Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza": costituito il Comitato provinciale per i referendum abrogativi - Lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza, sono queste le parole del Referendum dell’8 e 9 giugno che chiamerà alle urne anche cittadine e cittadini del territorio messinese. Una grande sfida per la democrazia, evidenzia la Cgil Messina. Ieri pomeriggio nella sede del sindacato si è ufficialmente... 🔗messinatoday.it

Referendum 2025, a Viagrande "Assemblea delle assemblee” della Cgil - È tempo della “Assemblea delle assemblee” anche per la Cgil etnea che venerdì 7 marzo incontrerà delegate e delegati dei luoghi di lavoro, pensionate e pensionati, ma anche giovani e associazioni aderenti a “La via maestra”. L’evento darà il via ufficialmente alle prime azioni in vista della... 🔗cataniatoday.it

Elezioni 2025 e referendum, si vota 25-26 maggio per amministrative, 8-9 giugno per i quesiti referendari - Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl elezioni, che consentirà il voto delle prossime amministrative su due giorni, domenica e lunedì. Il primo turno delle amministrative dovrebbe svolgersi il 25-26 maggio, il secondo turno (accorpato ai referendum) l'8-9 giugno. L'articolo Elezioni 2025 e referendum, si vota 25-26 maggio per amministrative, 8-9 giugno per i quesiti referendari sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

I 5 Referendum 2025, costituito il Comitato meratese - Fissata un'assemblea pubblica di presentazione. "L'obiettivo è invitare alle urne l'8 e il 9 Giugno i cittadini e le cittadine di 15 comuni del territorio" ... 🔗leccotoday.it

Referendum 2025: Jobs Act, lavoro e cittadinanza al centro dei 5 quesiti. Per cosa e come si vota l'8 e il 9 giugno - Referendum 2025: Jobs Act, lavoro e cittadinanza al centro dei 5 quesiti. Per cosa e come si vota l’8 e il 9 giugno di Marco Cesario Referendum dell’8 e 9 giugno: si vota su Jobs Act, lavoro e cittadi ... 🔗informazione.it

Referendum, 40 personalità ricerca e università lanciano appello per voto su cittadinanza e lavoro - (Adnkronos) – Ben 40 personalità della ricerca e dell’università lanciano un appello per il voto ai 5 referendum su cittadinanza e lavoro. “Oggi due milioni e mezzo di persone di origine straniera viv ... 🔗informazione.it