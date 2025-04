Ilrestodelcarlino.it - I 102 anni di Paolina Serri, la più longeva del paese

Nei giorni scorsi si è svolta una festa grande alla casa di riposo Villa del Pensionato di Rocca San Casciano, doveha tagliato il traguardo dei 102. Per il taglio della torta, insieme ai figli Pino, Fiorenza, Valerio e Fabio e altri parenti, è intervenuto anche il sindaco Marco Valenti con un mazzo di fiori. Al momento degli auguri, il primo cittadino ha precisato: "In questa lieta giornata, l’amministrazione comunale, a nome di tutta la cittadinanza, le augura di accendere le 102 candeline non solo per celebrare la sua vita, ma anche per riconoscere la luce che ha portato in quelle dei suoi famigliari".Infatti, nonna, oltre ai sei figli, vanta 33 tra nipoti e pronipoti. Aggiunge il sindaco Valenti: "Con i suoi 102, nonnaè la piùdel" e anche della casa di riposo, dove è ospite da 14