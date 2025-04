I 100 giorni di Trump alla Casa Bianca

Trump festeggia oggi i primi 100 giorni alla Casa Bianca. Il tasso di gradimento del presidente statunitense è ai minimi storici. Servizio di Pierluigi Vito I 100 giorni di Trump alla Casa Bianca TG2000. 🔗 Tv2000.it - I 100 giorni di Trump alla Casa Bianca festeggia oggi i primi 100. Il tasso di gradimento del presidente statunitense è ai minimi storici. Servizio di Pierluigi Vito I 100diTG2000. 🔗 Tv2000.it

Ne parlano su altre fonti

L’America boccia Trump: i sondaggi dei primi 100 giorni alla Casa Bianca - In 100 giorni Donald Trump ha dilapidato quasi tutto il suo capitale politico. Molti dei sondaggi fatti per il primo giro di boa simbolico dell’amministrazione fotografano un profondo rosso per il presidente. Secondo una rilevazione del New York Times insieme al Siena College, l’indice di approvazione nei confronti di The Donald è fermo al 43 per cento, cinque punti in meno rispetto ai giorni a ridosso delle elezioni. 🔗lettera43.it

Dazi, il consigliere di Trump rivela: si studia una moratoria di 90 giorni. Esclusa la Cina. La Casa Bianca smentisce: "Fake news" - Il presidente Trump «sta valutando una moratoria di 90 giori per i dazi per tutti i paesi, Cina esclusa». Lo ha detto a CNBC il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett. Ma la Casa Bianca smentisce: "Fake news!". Ue: prima o poi gli Usa verranno al tavolo a negoziare «Siamo disposti a prendere in considerazione qualsiasi cosa perchè preferiamo un risultato negoziato reciprocamente... 🔗feedpress.me

Perché Harvard ha fatto causa alla Casa Bianca e oltre 100 università hanno firmato una lettera contro Trump - Oltre cento università americane, con in prima linea Harvard, si ribellano a quella che definiscono un’ "ingerenza politica" senza precedenti da parte del governo Trump. Accuse di antisemitismo, minacce di tagli ai fondi pubblici e tentativi di controllo esterno scatenano una reazione corale del mondo accademico che rivendica autonomia, libertà di insegnamento e difesa del Primo Emendamento.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

I primi 100 giorni di Trump: sondaggi negativi, record di ordini esecutivi e cause legali. Ma lui si autocelebra: «Successo senza precedenti. Mi diverto molto»; Trump, 100 giorni di presidenza. Tra dazi e Ucraina, cosa è successo; 100 giorni di Trump alla Casa Bianca: per l'S&P500 sono stati i peggiori dai tempi di Nixon; Dazi, immigrati, diritti civili: i primi 100 giorni di Trump non convincono. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L’America boccia Trump: i sondaggi dei primi 100 giorni alla Casa Bianca - Nei suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, Trump ha dilapidato il suo capitale politico. Secondo numerosi sondaggi gli americani lo bocciano su economia e immigrazione. 🔗msn.com

Trump i primi 100 giorni alla Casa Bianca: la guerra dei dazi, il nodo Groenlandia, lo scontro con Zelensky (e il disgelo). «Nuovi siluri in arrivo» - Donald Trump festeggerà martedì i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi 100 giorni punta a concentrarsi ... 🔗msn.com

Trump devasta gli Usa: 100 giorni di ordini esecutivi che hanno precipitato il Paese nel caos totale - Donald Trump ha segnato i suoi primi 100 giorni nel secondo mandato con un ritmo frenetico, firmando una serie di ordini esecutivi per spingere avanti la sua agenda politica ... 🔗globalist.it