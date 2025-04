Hyundai Ioniq 5 N Line il crossover che ricarica anche lo stile

stile sportivo, autonomia estesa e ricarica veloce Wired.it - Hyundai Ioniq 5 N Line, il crossover che ricarica anche lo stile Leggi su Wired.it Abbiamo guidato l'auto in un test reale tra comfort,sportivo, autonomia estesa eveloce

Hyundai Ioniq Experience, 15 minuti per un caffè e una ricarica da 200 chilometri - Bastano 15 minuti per cambiare ritmo al viaggi. Il tempo di un caffè in Autogrill – magari sorseggiato davanti a una vetrata che affaccia sulla pianura vercellese – e la Ioniq 5 è pronta a ripartire con l’energia necessaria per altri 200 chilometri. La Ioniq 6 fa altrettanto. La tecnologia 800 Volt, oggi simbolo dell’evoluzione elettrica, permette ricariche rapidissime, sicure e persino rilassanti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Hyundai IONIQ 5 N, ai MotorWeek 2025 eletta migliore auto sportiva - Hyundai IONIQ 5 N è stata incoronata Migliore Auto Sportiva ai MotorWeek 2025 Drivers' Choice Awards durante il Chicago Auto Show. Il SUV elettrico ad alte prestazioni ha conquistato il titolo grazie alle sue straordinarie capacità dinamiche, rese possibili dalla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) e dalle avanzate tecnologie N motorsport. Oltre alle prestazioni di […] L'articolo Hyundai IONIQ 5 N, ai MotorWeek 2025 eletta migliore auto sportiva è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Ferrari elettrica, avrà un cambio simulato come la IONIQ 5 N? C'è un brevetto... - per la prima elettrica Ferrari potrebbe adottare un sistema che simula una trasmissione tradizionale per offrire un'esperienza di guida classica ... 🔗msn.com

Hyundai, tutti i vantaggi dell’architettura a 800 Volt - Grazie all'architettura a 800 Volt è possibile ricaricare la batteria degli EV Hyundai dal 10% all'80% in meno di 20 minuti ... 🔗formulapassion.it