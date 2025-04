Hong Kong rilasciati 4 ex parlamentari attivisti pro-democrazia

parlamentari di Hong Kong sono stati liberati martedì, dopo aver scontato più di quattro anni di carcere per la loro condanna ai sensi di una legge imposta da Pechino che ha schiacciato il movimento pro-democrazia.Claudia Mo, Jeremy Tam, Kwok Ka-ki e Gary Fan erano tra i 47 attivisti arrestati nel 2021. Sono stati i primi tra gli attivisti condannati a riunirsi alle loro famiglie e ai loro amici dopo anni di separazione. Solo i veicoli coinvolti nell’operazione di rilascio sono stati visti lasciare le tre prigioni nelle zone remote del centro finanziario asiatico, sotto stretta sorveglianza. 🔗 Lapresse.it - Hong Kong, rilasciati 4 ex parlamentari attivisti pro-democrazia Quattro exdisono stati liberati martedì, dopo aver scontato più di quattro anni di carcere per la loro condanna ai sensi di una legge imposta da Pechino che ha schiacciato il movimento pro-.Claudia Mo, Jeremy Tam, Kwok Ka-ki e Gary Fan erano tra i 47arrestati nel 2021. Sono stati i primi tra glicondannati a riunirsi alle loro famiglie e ai loro amici dopo anni di separazione. Solo i veicoli coinvolti nell’operazione di rilascio sono stati visti lasciare le tre prigioni nelle zone remote del centro finanziario asiatico, sotto stretta sorveglianza. 🔗 Lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi, brutto tonfo delle Borse asiatiche con Taiwan -9,8 e Hong Kong -9,2% - Nuovo tonfo collettivo delle borse asiatiche con un nuovo clima di drammatica incertezza sui mercati, innescato dalla raffica di dazi imposti dagli Usa sulle merci in entrata, sta continuando a bruciare centinaia e centinaia di miliardi. In apertura, la Borsa di Tokio ha perso il 7,4%. Giù Tokyo, dove il Nikkey è arrivato a lasciare sul terreno il 7%, con Nintendo e Sony che stanno perdendo anche il 10%. 🔗metropolitanmagazine.it

A Hong Kong c'è un ristorante che ha fatto amare la trippa fritta e il midollo a tutti - Chi l'avrebbe mai detto che a Hong Kong avrebbero amato la trippa fritta? E che si sarebbero messi in fila per le tagliatelle con le rigaglie di pollo e il midollo alla brace? E invece in una delle capitali mondiali della ristorazione, la città dei ristoranti stellari tutti design e fine dining d'autore, le persone hanno cominciato a scoprire e apprezzare la cucina rustica italiana, quella del quinto quarto e dei piatti di una volta, che spesso si fatica a trovare anche qui da noi, soprattutto fatta con cura, precisione, a tecnica come accade da Testina. 🔗gamberorosso.it

Arriva da Hong Kong a Firenze per vendere orologi di lusso: truffato per 190mila euro - Firenze, 5 marzo 2025 – La cessione di tre preziosi orologi per 190.000 euro sarebbe stata in realtà una truffa ai danni del venditore, un italiano arrivato appositamente da Hong Kong a Firenze per la transazione. Due i presunti responsabili del raggiro, un 22enne italiano e un cittadino croato di 41 anni, entrambi denunciati dalla polizia che è riuscita a recuperare gli orologi oltre a sequestrare 9. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Hong Kong: rilasciati 4 oppositori incarcerati per sovversione; A Hong Kong sono stati rilasciati quattro delle decine di attivisti pro democrazia arrestati nel 2021; Alibaba lancia 100 nuovi modelli di AI open-source; Nel 2020 l'industria del Dragone ha visto crescere gli utili. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Hong Kong: rilasciati 4 oppositori incarcerati per sovversione - Quattro ex deputati d'opposizione di Hong Kong sono stati rilasciati oggi dopo aver scontato la pena detentiva per sovversione inflitta durante il processo a 45 attivisti pro-democrazia a novembre ... 🔗ansa.it

A Hong Kong sono stati rilasciati quattro delle decine di attivisti pro democrazia arrestati nel 2021 - A Hong Kong sono stati rilasciati dal carcere quattro attivisti del gruppo “Hong Kong 47”, che riunisce decine di politici e attivisti a favore della democrazia arrestati nel 2021 con l’accusa di aver ... 🔗ilpost.it

Hong Kong, rilasciati quattro ex parlamentari attivisti pro-democrazia - (LaPresse) Quattro ex parlamentari di Hong Kong sono stati liberati martedì, dopo aver scontato più di quattro anni di carcere per la loro ... 🔗stream24.ilsole24ore.com