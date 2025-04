Hockey Roller Club Monza | vittoria amara Giovinazzo ai quarti di finale

vittoria non basta. Anzi, serve solo per rendere più amaro il mancato aggancio ai veri playoff. Sotto lo striscione del traguardo dei preliminari, infatti, sfreccia per primo l'Indeco Giovinazzo. L'Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, sconfitto all'andata per 4-2, era riuscito due volte nell'impresa di ribaltare la situazione. Ai padroni di casa sarebbe bastato vincere con due gol di scarto per approdare ai quarti di finale. Un'operazione concretizzatasi al termine dei primi 25' grazie alle reti di Francisco Bielsa e Matteo Galimberti. Ma nella ripresa il quintetto ospite, a segno con Clavel e Turturro, riagguanta la qualificazione. Monza replica con un colpo di coda che sembra decisivo: i centri di Bielsa e Matteo Zucchetti sono la conseguenza dell'ultimo assalto biancorossazzurro.

Hockey Roller Club Monza sfida Indeco Giovinazzo nei preliminari playoff - Parola d'ordine: azzerare tutto. Per evitare che l'esito positivo delle due sfide di campionato, condizioni in qualche modo l'atteggiamento dell'Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar nei due confronti validi per i preliminari dei playoff. La squadra monzese e l'Indeco Giovinazzo si giocano l'accesso ai quarti di finale in due incontri senza respiro: stasera al PalaPansini (ore 20.45) di Giovinazzo è in calendario la partita d'andata, sabato sera al PalaRovagnati è previsto il ritorno.

ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25: via al torneo nel club Villa Reale Tennis - Monza – Potrebbe essere considerato la versione "in miniatura" degli Internazionali di Roma. Sulla terra rossa del club Villa Reale Tennis. Con il torneo ATP Challenger Atkinsons Monza Open 25 entra nel circuito del grande tennis. In regia, un uomo di esperienza come Giorgio Tarantola, monzese doc, arbitro internazionale per 25 anni, già al timone di numerosi Challenger in Italia e all'estero. È un ATP di categoria 100 (come i punti in palio per il vincitore) con un montepremi di 143mila euro.

Powerchair hockey, Vitersport contro gli Squali Monza a sostegno della ricerca sulla Sla - Un evento speciale pensato per promuovere la consapevolezza sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e raccogliere fondi per sostenere la ricerca. Domenica 9 febbraio alle ore 11, alla palestra della Verità (via Oslavia), il campionato italiano Powerchair Hockey, serie A2 girone B, Asd...

